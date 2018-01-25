爭取入WHA 宣達團擴大陣容

2018-01-25

蔡明憲籲蔡總統召開國際記者會 表達台灣訴求

〔記者呂伊萱、李欣芳／台北報導〕世界衛生組織（ＷＨＯ）現正於瑞士日內瓦召開執委會，美日等多國在會議中發言支持我以觀察員身分參與世衛大會（ＷＨＡ）。長期推動台灣參與ＷＨＯ的台灣聯合國協進會理事長蔡明憲，昨呼籲蔡英文總統召開國際記者會表達台灣訴求，民團今年將串聯發起比往年更大規模的宣達團前往瑞士發聲。

台灣政府與民間推動參與ＷＨＯ體系超過二十年，去年卻未能受邀參與ＷＨＡ，今年在中國持續對台施壓的情形下，情勢不盡樂觀。ＷＨＯ現正於瑞士日內瓦召開執委會（ＥＢ），美國、日本、史瓦濟蘭、尼加拉瓜、薩爾瓦多及海地等多個執委會成員，在廿三日下午會議中紛紛發言挺台，敦促ＷＨＯ邀請台灣以觀察員身分參與ＷＨＡ。

蔡明憲表示，非常感謝美、日、史瓦濟蘭、尼加拉瓜、薩爾瓦多及海地等執委會成員國與會代表仗義執言，他呼籲蔡總統趁此國際局勢，以總統高度親自召開國際記者會，向國際社會表達台灣訴求，必能引起關注。

蔡明憲也表示，民氣可用之時，將串聯發起比往年規模更大的宣達團，於五月ＷＨＡ會議期間前往日內瓦，為台灣發聲。宣達團發言人曾琮愷表示，今年宣達團由蔡明憲、蕭泰然基金會董事長陳秀麗、前駐瑞士代表王世榕等人召集，將籌組近十年來最大的宣達團，並規劃在日內瓦擴大舉辦活動，爭取世界對台灣的認同。

政府應積極發聲 反制中方打壓

對於政府未洽請友邦在執委會提案，蔡明憲說，民間團體仍希望政府推動「更積極作為」，不要只在四、五月時被動等待世衛幹事長發邀請函。他強調，既然中國打壓力道越來越強，台灣就更應積極發聲，展現在國際上捍衛主權及參與國際組織的決心。

台灣醫界聯盟基金會執行長林世嘉指出，外交部應透過我友邦在ＷＨＯ執委會提案，將邀請台灣成為ＷＨＡ觀察員一事列入ＷＨＡ五月大會的議程，但外交部不願這樣做，只動員透過友邦發言挺台灣，卻未能向歐盟、日本、美國等其他大國積極發動遊說。

外交部則說，這些友我發言展現各國肯定台灣專業、務實參與ＷＨＯ以及對國際醫衛工作的貢獻，更點出台灣參與ＷＨＡ才能有效協助全球防疫網絡，達到防疫零缺口的目標。外交部將繼續爭取更多國家聲援台灣參與ＷＨＡ。