婦聯會行政契約 延至農曆年前簽

2018-01-24

〔記者陳鈺馥／台北報導〕內政部、黨產會、婦聯會原定廿九日前正式簽署行政契約，知情人士透露，因婦聯會卅一日才要開會員大會，契約將延至春節農曆年前才能簽，而婦聯會及分會名下市值近四億餘元、共五筆不動產，官方將全留給婦聯會，不會要求捐出或收歸國有。

名下四億不動產不收歸國有

不過，前婦聯會主委辜嚴倬雲領導的四大基金會也將陸續在一月底開董事會，若鷹派作梗不願簽約，行政契約恐將破局重談。

內政部、黨產會、婦聯會三方去年十二月底先簽署行政契約備忘錄，約定一個月內正式簽約，婦聯會主委雷倩同意捐九成資產三百四十三億元，政府留一成資產給婦聯社福基金會做公益。據了解，最重要的婦聯會帳冊移交基金會，因婦聯會不斷抗拒，並未被列入行政契約中，政府在不動產、帳冊及董監事比例上讓步，極力要促成簽約。

知情人士指出，行政契約內容只剩細部文字還有些意見，婦聯社福、婦聯聽障文教、華夏婦女文教基金會，及華興育幼院的董事會組成，三分之二由婦聯會提名、三分之一納入政府代表監督，契約草案尚須經婦聯會會員大會通過，及四大基金會董事會同意。

知情人士透露，婦聯會及分會名下五筆不動產部分，將全留給婦聯社福基金會、華夏婦女文教基金會，政府不會進行變賣或收歸國有。據調查，婦聯會在新北市永和區豫溪街的七十坪土地、建物廿六坪，目前市值約三六六○萬元。

登記在婦聯會台北市分會名下，台北市士林芝山段土地、建物，鄰近天母芝山岩共六七三．六坪，目前市值高達三．三億元；位於北市延平南路的二層樓辦，市價約三五四○萬元，這兩筆不動產將留給「華夏婦女文教基金會」。

此外，婦聯會在高雄前鎮區、宜蘭市各有一筆不動產，目前市價分別約六四五萬元及一千一百多萬元。