29處民服社 國民黨出錢蓋的

2018-01-24

黨產會調查：分社經費報地方黨部核銷

〔記者陳鈺馥／台北報導〕黨產會將於二月二日召開民眾服務社聽證會，最新調查報告正式出爐，民眾服務社人事、業務、財務皆與國民黨脫不了關係，國民黨更出錢蓋了廿九個民服社，其他多數用公款興建或侵占國有地，各分社經費報給地方黨部核銷。

2月2日召開聽證會

根據調查報告，中華民國民眾服務總社之社址，就設在國民黨中央黨部內，現任理事長為前國民黨秘書長廖了以，全國三百八十二個民眾服務分社，更高達二百六十六個與地方黨部「合署辦公」。

「各級民眾服務社之組織章程，在國民黨中央工作會議上通過！」黨產會指出，各處站主任、副主任、幹事，均由主管黨部遴派，組織規則由黨部訂定。

報告提及，國民黨所出版「民運幹部手冊」載明，國民黨區黨部和民眾服務站是一體兩面，「把民眾服務社當作舞台的前台，而區黨部乃是後台，兩者關係是不可分割的。」

關於總社經費的來源，黨產會發現，據二○○七年八月總社回覆內政部函文指出，總社業務為擬定工作計畫交地方民眾服務社執行，一向未曾向社員收取會費或接受捐款，行政等費用均用中國國民黨辦公設施。

黨產會調查發現，國民黨在戒嚴時期慣用省府公款補助民眾服務社，自一九五四年起列入省縣市預算加以補助，黨工業務及訓練費用，也由政府經費支出，國民黨等同拿國家的錢，在各民眾服務社養黨工。

國民黨黨部亦補助各民眾服務社房屋的興建，根據一九五七年台灣省黨部報告資料，國民黨籌撥專款一百萬元用作補助，前後共核定補助廿九個民眾服務站，共補助八十一萬六千元，各民眾服務社房舍受災毀損，國民黨黨部也會出錢修復。

黨產會委員表示，三灣、南庄、新社、龍井、馬公、斗六、七股、池上、頭城等民服社建物都是國民黨出錢蓋的，若不是黨成立的附隨組織，黨中央幹嘛要幫忙蓋房，還能用特權以公費興建，許多人民團體都缺房、缺辦公室，國民黨要不要一視同仁出錢幫民眾蓋房、修房？相關不合理之處，都將在聽證會一併追查及釐清是否為附隨組織。