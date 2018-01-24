總預算案 可能要表決3天3夜

2018-01-24

〔記者林良昇、鄭鴻達／台北報導〕立法院昨繼續協商今年度中央政府總預算案，時代力量認為政府對「兆豐案」、「慶富案」處理不當，對財政部門提出高達二三九件預算案，時力立委黃國昌還與民進黨團總召柯建銘、金管會主委顧立雄在協商會交火。

民進黨團書記長何欣純表示，總預算案協商進度比預期緩慢，預計要從廿九日到卅一日「表決三天三夜」；國民黨團書記長李彥秀則說，若民進黨覺得太慢，可以回到統刪數來談，後續逐條再來說服委員，但統刪比例不可能比去年少。

今年度中央政府總預算案遲未過關，國民黨提出二五二三件、時代力量提出六八一件、親民黨提出二百件預算刪減案，在野黨的海量提案讓總預算協商牛步化。立法院長蘇嘉全昨召集協商，處理外交及國防委員會、財政委員會的預算案。預計在廿六日進行第二輪協商，尋求共識後，最後進行表決。

國民黨立委曾銘宗昨在協商時詢問國防部長馮世寬，蔡英文總統前日接受專訪時提到兩岸不能排除發生戰爭可能的看法，馮世寬說，總統的發言高瞻遠矚，我們不能好逸忘勞，要居安思危，全國老百姓都應團結一致，軍方要更努力於訓練跟戰備。

時代力量則不滿政府處理「兆豐案」、「慶富案」過程，對財政部會提出超過兩百件預算刪減案；柯建銘批時力提案沒有邏輯，用一個慶富案衍生一百多個案子，「用刪減總預算報仇的日子已過去了」，黃國昌則一度氣憤離開協商會場，後才被立院秘書長林志嘉勸回。