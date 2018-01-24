潛艦國造 台船：明年初建造艦廠區

2018-01-24

〔記者洪臣宏、黃良傑、黃建華／高雄報導〕台船總經理曾國正昨天表示，潛艦國造目前依照進度順利進行，明年初建造潛艦廠區走向「造修合一」，估計將建造六至八艘潛艦，第一艘二○二四年就會下水。

首艘預計二○二四年下水

曾國正昨率領公司幹部及工會理事長黃日進等人召開記者會，說明台船未來轉型方向。

慶富承攬獵雷艦案沸沸揚揚，曾國正曾參與台船投標獵雷艦案，他以「塞翁失馬、焉知非福」表達感受。他說，當初沒有抽到籤，失望、壓力大，但幾年下來，證明唯有財務好、技術夠、人才多，才能承接這樣的任務。他笑笑地說，台船曾經造了一百一十六艘軍艦，都是作戰艦，「海軍把它們（軍艦）當計程車操」，可見台船造出的艦品質好、很耐操。

對於國際矚目的潛艦國造，台船繼前年取得設計標案後，曾國正也重申全力爭取的決心。他表示，台船明年初就會為此新建廠區、添購設備，若順利取得標案，第一艘潛艦二○二四年下水，至於每艘造價是否為外傳四百至五百億元？曾國正表示關係到戰鬥系統及設備，端看國防部需要。

曾國正表示，台船也將走向「造修合一」，未來不論是海軍軍艦、海巡署巡防艦或專業度高的公務船，將不是一次賣斷，台船會爭取整補、維修機會，增加更大商機。

獵雷艦承造案解約，慶富造船積欠員工三個多月薪資，時代力量立委黃國昌昨南下聲援員工，指董座陳慶男父子把詐欺的錢匯到中國和海外，上百億爛攤子留台灣，他痛批陳花大把銀子收買無良政客，出入總統府大啖國宴；媒體追問誰是無良政客，黃國昌說「大家心裡有數」。

另外，陳慶男提告主張他開給慶富前執行長簡良鑑的十五億元本票債權不存在，高雄地院昨天審結宣判，認為陳無法舉證是為了委託簡向不知名金主借款才簽發十五億元本票，仍需負擔票據法開立票據之發票人責任，駁回陳慶男之訴。可上訴。