防中國蠢動 軍方月底加強戰備演練

2018-01-24

〔記者涂鉅旻／台北報導〕總統蔡英文接受電視節目專訪時，對於中國是否會攻台回答「沒有人會排除這個可能性」。對此，國防部發言人陳中吉昨強調，中國未放棄武力解決台灣問題，眾所皆知，軍方對外在威脅皆保持警覺、有效應處。另外，軍方已預劃月底進行戰機整補起飛、海軍佈雷及掃雷操演，展現國軍戰力。

國防部預劃本月底至花蓮、台東及高雄進行「春節加強戰備」演訓，除反突擊作戰演練及IDF戰機、F-5戰機潛力裝掛與起飛演訓外，另有佈雷、掃雷、水中爆破演訓。對於此次操演安排，陳中吉表示，演訓以呈現國軍戰力為主，但外在敵情威脅也會納入考量，讓國人了解，儘管我國有威脅存在，國軍保衛國家的信念和行動依舊不變。

中國解放軍近期動作頻頻，除釋出東海艦隊「海峽尖兵」頒獎典禮相關資訊外，還呈現對台攻擊的兵力，總統蔡英文前日接受專訪時被問及，中國是否武力犯台時也回答「沒有人會排除這個可能性」。

陳中吉說，國軍對於周遭威脅，不管是軍機或軍艦，皆嚴密監控，不管他國訓練是否對我方有敵意，我方仍秉持「料敵從寬，禦敵從嚴」方式因應，並發展、精進不對稱戰力，加強監偵與分析周邊動態。

陳中吉表示，國軍對於外在威脅，仍保持警覺、有效應處，並堅守工作崗位，才能確保國家與區域安全、民眾安居樂業，我國安全、命運不能冀望別人，唯有自立自強。