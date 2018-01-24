駁不合 蔡：與賴合力把執政做成功

2018-01-24

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統在昨晚播出的電視專訪中談及與行政院長賴清德的關係，主持人問到外傳她與賴不合；總統駁斥，這問題本身就值得去質疑，她不知道「不合說」是從哪裡來，她主觀上就沒有這樣的感受。總統強調：「我們溝通情況很好，每個禮拜至少見面兩、三次。」

主持人進一步問到有無可能讓賴清德去選台北市長或新北市長？總統指出，賴現在是行政院長，他自己的認知是必須把工作做好，雙方也有一個很重要的共識，就是「必須要合力把這個執政做成功」，這是對支持者、對黨、對這個國家最大的責任。被問到賴做為行政院長的表現如何？總統明確說「很好」。

蔡總統說，在很多事情會與賴清德交換意見，彼此的溝通與共識其實沒有問題，在很多事情上，甚至比前行政院長林全「還要好」，因為畢竟林全「沒有選舉過」，她與賴院長都有選舉的經驗，所以在很多的政治問題處理上，共識程度會比較高。

總統並提到兩人互動，指賴以前做台南市長時「肚子稍微有點大了一點」，剛開始來開會的時候，常常會吃桌上的點心，她都會提醒「要節制一點」，近來看賴清德肚子就小很多了，連菊姐都說賴現在身材好好，可見他真的很賣力在工作，行程奔波。

主持人也問，林全曾自豪是敢於與總統有不同意見的行政院長，那賴清德「敢於挑戰你嗎？」總統說，賴院長會用比較委婉的方式說，這件事情我們應該從哪個角度切入，他對事情的看法，通常我們都是「有商有量」，可以解決問題。