兩岸春節一票難求？ 業者：假議題

2018-01-24

飛M503的兩家中國業者禁加班機 但整體機位仍供過於求

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國片面開通M503北上與W航路，民航局對使用該航路的中國東方及廈門航空暫不核准春節加班機，部分藍營人士與台商批蔡政府無法讓台商返鄉過年；兩岸航運業者表示，現在要訂從中國廈門、福州、上海、無錫、合肥、長沙、南京、杭州等機場返台機票仍訂得到，所謂一票難求是「假議題」。

藍通訊群組 廣傳中國國務院指示訊息

這名業者表示，除夕是下月十五日，台商要返鄉過年，從二月十至十五日都還訂得到機票，除了除夕當天無錫機場返台機票已經售磬外，其他時間、其他七大機場都沒有問題。以台商聚集的上海而言，除夕當天仍有華航、長榮、春秋、南方與東方、國航、上海等多家航空公司可供選擇。至於十八日（初三）至廿五日台商若要返回中國的工作崗位也沒有問題，仍有機位。

最近在台商及藍營通訊群組廣傳一則「中國國務院指示命令」，包括即刻起各航空公司均必須規劃加開飛往廈門高崎機場的輸運航班，以服務台灣同胞歸鄉的期待任務；廈門高崎機場應立即規劃春節營運時大量台灣同胞在此停留轉運時管制區域、交通、食宿、醫療、通關等事宜；所有經營小三通金廈來往的船務公司應立即規劃人力、船隻等支援需求，做到將所有台灣同胞輸送至金門。

業者分析，這則訊息有幾分中國政令宣導模式，但未曾聽聞中國官方有透過公開的管道說明或證實，其可信度值得懷疑。若是中國刻意傳出，就是中國對台灣大打「心理戰」。尤其目前兩岸航線並沒有一票難求，但「指令」卻去提最不合乎台商需求、要舟車勞頓的金廈小三通，這是想讓台商先產生心理壓力。

他也強調，依照往年經驗，春節包機座位實際常賣不到一半，需求其實不是這麼熱門，還因供過於求而取消班機，他呼籲已訂東方及廈門航空公司加班機的台商，仍可轉訂其他航班。