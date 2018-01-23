易思安︰中國踩紅線 測試台灣反應

2018-01-23

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國持續對台施壓，美國智庫「二○四九計劃室」研究員易思安昨天表示，中國改變現狀的多種作法是為了試探紅線、測試台灣的反應，台灣的未來發展不單單取決於中國如何做，也包括台灣和其他國家如何回應；就像相撲角力般，若台灣持續退讓，中國便會步步進逼，但若有所反制，中國或會改變策略。

你要有反制 他才會改變

自蔡政府上任以來，中國對台施壓從未間斷，不僅解放軍軍艦與軍機繞台次數激增、演習常態化，近日更片面開通M503北向及銜接航路。易思安長期研究中國犯台計畫與台海兩岸軍事發展，近日出版新書《中共攻台大解密》（The Chinese Invasion Threat），昨在台北舉行新書簽售會時對此變化發表看法。

易思安說，中國軍艦與軍機持續繞台，加上逕開M503航路等作法，顯示中國迅速地改變現狀。易思安認為，中國作法是為了試探台灣會如何反應，挑戰台灣社會，同時挑戰川普政權，進而調整他的作法與策略。他指出，中國此種測試紅線的作法，和他們對日本、韓國、印度與在南海的作法如出一轍；若反應是退縮，中國就會步步進逼，若是反制、挺身而出，中國可能會略微縮手並重新思考策略。

易思安形容，這就像相撲選手的互相角力。他在其書中披露中國已擬定全面侵台的「聯合攻島行動」計畫，並打算在二○二○年前完備軍力，將能對台發動海空封鎖、轟炸與兩棲登陸作戰；但他昨也說明，他寫書的目的不在於做出戰爭預言，也不代表他認為台灣一定會發生何種結局，未來不單單取決於中國怎麼做，而是在於美國、台灣和其他國家如何回應與互動。

易思安剖析，中國的作法同時也是種心理戰與政治戰，希望台灣「不戰而降」。中國一些作法都是要讓台灣人失去安全感，進而侵蝕台灣人保家衛國的決心。