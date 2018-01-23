七成四民眾 反對中國飛M503航路

2018-01-23

〔記者呂伊萱、曾韋禎、蘇永耀／台北報導〕中國片面啟用M503爭議航路，引發飛安與我空防安全疑慮。兩岸政策協會昨公布最新民調指出，七成四民眾不贊成中國片面開通M503航路；八成六民眾支持政府要求中國儘速和我方溝通，確保兩岸飛航安全；六成三民眾支持政府不核准加班機的反制措施。

中國逕行啟用M503等航路爭議，政府透過民航局祭出限制申請該航路的中國東方及廈門航空春節加班機。

兩岸政策協會公布「中國開通M503航線」最新民調結果。調查顯示七成四民眾不贊成中國片面開通M503航路；也有超過六成民眾認為，中國違反啟用相關航路需有兩岸共識的承諾，不同意此說法者則佔三成。

此外，同意中國做法「嚴重影響兩岸飛航安全」者佔近六成；認為「嚴重影響台灣空域國防安全」者佔近七成；認為「對區域安全和現狀造成破壞挑釁」者也超過六成。

針對政府的回應措施，有近八成六民眾支持政府要求中國儘速和我方溝通，確保兩岸飛航安全；也有超過六成民眾支持政府的反制做法，不支持者佔約三成。

民進黨立委羅致政分析，民調結果顯示民眾普遍支持政府做法，即便是支持統一的支持者，也認為中國做法影響我飛安與國安，且在國安部分共識程度更高。對岸做法顯然與台灣多數民意背道而馳。

淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正建議政府，完整統整爭議航路對我方的影響，並向國際民航組織反映，也需要進行對意外事件的兵棋推演。

台北醫學大學通識教育中心副教授張國城則指出，若兩岸協商在壓力與威脅下開啟，對台灣「難度可能更高」；中國也可能藉此機會重新討論海峽中線的定義。

M503航路爭議後續昨天仍在立法院延燒，國民黨立委黃昭順、林德福均質疑，政府暫不核准東方、廈門航空的春節加班機申請，是在懲罰台商；陸委會主委張小月回應，政府會這麼早宣布，就是想解決問題，而非升高衝突，我方的作為是提醒他們飛安的重要，若想啟用航路，應該透過對話；歡迎未使用該航路的其他中籍航空業者申請加班機。