遭國民黨停權2年 南投水利會長︰不介意

2018-01-23

〔記者陳鳳麗、張勳騰、王俊忠／綜合報導〕國民黨反對農田水利會改制案，但有三位黨籍水利會長卻支持蔡政府的改制案，國民黨決定祭黨紀處分。其中，南投縣黨部已對南投水利會長林庚辛做出「停權兩年」處分。林庚辛回應表示，不會介意黨部的處分，身為水利會長就是要與農民站在一起，以農民的權益為優先考量。

林庚辛︰優先考量農民權益

另位支持改制案的苗栗農田水利會長謝福弘，國民黨苗栗縣黨部主委林祥川指出，苗栗市黨部考紀會二十九日將開會討論，結果會提報縣黨部考紀會，縣黨部考紀會預定三十一日討論，一切尊重考紀委員的決定。

同樣支持民進黨政府改制案的嘉南農田水利會長楊明風，國民黨也準備對楊祭出黨紀處分。國民黨南市黨部主委謝龍介表示，目前還在徵詢市黨部考紀會合適的開會時間，時間尚未確定。

國民黨南投縣黨部考紀會十九日針對林庚辛的黨紀處分案開會討論，決議對林庚辛予以「停權兩年」，本週將呈報中央黨部。

林庚辛對於遭處分說：「沒關係啦！處分就處分，我會接受！」林庚辛也說，水利會是服務農民，自然以農民為優先考量，個人被如何處分就不重要。

林庚辛伯父是前司法院長林洋港、叔叔是前縣長林源朗，家族在南投政壇有舉足輕重的地位，因此林庚辛遭黨紀處分也備受矚目。