公報私仇？國民黨團要砍黨產會律師費

2018-01-23

不滿陳抗遭驅 時力要凍葉俊榮、陳家欽特別費

〔記者曾韋禎／台北報導〕總預算案已淪在野黨公報私仇的工具？立法院國民黨團不滿行政院黨產會查黨產，提案刪除黨產會的律師費；時代力量黨團則不滿違法陳抗遭警方管制，提案凍結內政部長葉俊榮、警政署長陳家欽特別費。

國民黨團上週五協商黨產會預算時，除提案凍結黨產會三分之一的一般行政預算一千萬元外，還要求應待大法官完成釋憲後，確定黨產會無違憲之虞才得以解凍。

國民黨立委林麗蟬則針對調查追徵業務項下的研商專家調查等相關費用，刪減超過二分之一的百餘萬元，並凍結剩下的百餘萬元；國民黨立委賴士葆亦針對相同項下的按日按件酬金，刪減一百萬元。

黨產會主計解釋，按日按件的部分，需編列到三百餘萬元，除了聽證會邀請專家學者、外文譯稿以外，還有律師的鐘點費。黨產會主委林峯正苦笑，他們對手所聘請的律師都是Ａ級的。

鍾佳濱反譏國民黨 都找高價律師

民進黨立委鍾佳濱諷刺，國民黨都是高薪請律師來打官司，現在卻要刪黨產會律師費，「這樣很不對等，難看啦！」由於國民黨堅持相關刪減案均保留，將交付院會表決。

時力黨團則因不滿在一月五日至八日的違法陳抗遭警方管制、驅離，昨在協商內政部預算時，提案刪減葉俊榮、陳家欽特別費，後改為凍結案；同時也對警政署預算提出百餘項刪減或凍結案。時力黨團總召徐永明要求兩人前往立法院專案報告，說明陳抗處理原則。

民進黨團總召柯建銘反嗆，別趁預算公報私仇，時力陳抗地點離總統府不到五十公尺，看不懂為何非要去禁制區違法陳抗？民進黨立委蔡易餘則呼籲時力別找基層警開刀。

葉俊榮︰支持警察依法執法

葉俊榮表示，尊重警察機關依法執法，他的態度是盡量保障集遊者的權益，避免受到過多傷害，警方執法也要合乎比例原則；或許個別人士有不同的感受，但他支持警察依法執法。他強調，除要保障陳抗者在法律上該有的權利，避免任何傷亡，也要保障多數人的利益。

由於外界反彈過於強烈，徐永明最後同意均改為凍結案。