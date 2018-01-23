263萬買舊北市黨部 國民黨4.5億賣出

2018-01-23

先以3.5億賣黨營光華 再轉售長頸鹿集團

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨黨徽變成圓框長頸鹿！行政院黨產會查出，國民黨慣以「左手賣右手」方式逐一變賣黨產，當年以二百六十三萬元低價，向台北市政府購得舊台北市黨部大樓，在二○○二年以三．五億元賣給黨營事業光華公司，隔年再以四．五億元售予長頸鹿美語集團；而長頸鹿美語集團買下大樓後，將鑲在大樓外觀正上方大黨徽，改造成一隻在圓框中探頭的長頸鹿，掩蓋十二道光芒的黨徽痕跡。

新業主用長頸鹿圖騰遮建物黨徽

位於忠孝東路、林森北路交叉口的長頸鹿美語，大樓外的長頸鹿標誌細看「很不自然」，背後原因與國民黨有關。這棟建築物，過去曾為台北市黨部大樓。國民黨在一九七二年八月向台北市政府購買土地，連同地上木造建物僅售二百六十三萬四二四二元，國民黨買下後改建大樓，並鑲上黨徽。

黨產會委員指出，連戰黨主席任內，在二○○二年十一月將台北市黨部大樓，以三．五億元先賣給黨營事業光華公司，之後在二○○三年二月底公開招標，後來由長頸鹿美語集團以四．五億餘元買下。

此外，位於景福門旁的日本赤十字社台北支部建物，戰後長年做為國民黨中央黨部，一九九四年被指定古蹟前夕，慘遭國民黨偷拆改建大樓。二○○六年馬英九擔任黨主席任內，將市值四十億元的中央黨部大樓，以廿三億元賤賣給長榮集團，台北地檢署也於去年底偵訊馬英九。