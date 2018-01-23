總預算協商卡關 軍公教加薪春節前難落袋

2018-01-23

臨會31日落幕 協商進度遲緩 在野黨團還有逾3000提案

〔記者曾韋禎／台北報導〕攸關全國軍公教加薪三％的今年度中央政府總預算，恐怕要卡關了！立法院昨進行朝野協商，因各在野黨團紛將協商當成質詢秀場，光內政委員會所轄就討論到晚上；依此進度，總預算案恐難在三十一日臨時會議程結束前三讀，軍公教加薪也因此無法在過年前落袋。

在野黨團將協商當成質詢秀場

立法院預計在本週四前，每日完成兩個委員會的預算協商。但光內政委員會就從上週五下午討論至昨夜八時，須挑燈繼續協商經濟委員會之預算。

朝野黨團昨早在協商行政院預算時，先有國民黨立委黃昭順要求刪除臨時人員三十餘萬元的薪水；親民黨團再質疑行政院整修閒置已久的閣揆官邸。隨後國民黨團、時代力量黨團不滿行政院提案修正「勞動基準法」，要求大砍行政院預算，時力黨團總召徐永明甚至要求行政院秘書長卓榮泰針對勞動政策、災防業務、土地徵收等非屬行政院本部業務，進行專案報告。直到中午過後，才完成行政院的預算協商。

下午進入陸委會、內政部預算協商後，在野黨團紛將協商當成質詢秀場，要求陸委會主委張小月說明兩岸春節包機後續，也要求內政部長葉俊榮、警政署長陳家欽就處理陳抗事務，說明政府的立場與態度。

在處理警政署預算時，因過去從未有對警政署大量提案之前例，在野黨團陸續表明不願刪減警察預算，願改為凍結案；但黃昭順又要求立法院長蘇嘉全必須將數百個提案一一朗讀、討論。

蘇嘉全眼見依此進度，勢將無法走完預定進度，宣布加班至深夜十二時為止。最後挑燈協商到深夜十一點半，經濟委員會還剩農委會預算待協商。

民進黨團總召柯建銘憂心，依此協商進度，恐怕無法在週四完成所有預算協商，加上在野黨團共提出逾三千項提案，在野黨若杯葛到底，恐難在臨時會完成三讀。

他表示，民進黨在野時期從未杯葛過總預算案，過去僅在朝小野大的二○○七年，因國民黨團要強推有違憲之虞的「中選會組織法草案」，民進黨團不得不杯葛，當年度的總預算案才無法如期完成三讀；直到六月中，延遲一百九十七天後，才經立法院三讀通過。

不過，國民黨團書記長李彥秀反駁，這是認真把關，民進黨團不要本末倒置，進行政治算計。