11新監委 今起3梯次上任

2018-01-22

〔記者鍾麗華／台北報導〕十一名新任監委從今起分三梯次報到上任，並開始查案。監委王幼玲表示，她將優先鎖定此次勞基法修法，勞動部如何執行與落實；監委高涌誠指出，他關心司法制度面的議題，例如法官評鑑制度與偵查不公開原則；瓦歷斯．貝林將調查原住民司法人權案件。

十一名監委將分三批報到，王幼玲、高涌誠、張武修、趙永清、蔡崇義及楊芳玲今天報到；田秋堇、林盛豐、瓦歷斯．貝林廿四日報到；楊芳婉、陳師孟廿九日報到。王幼玲、高涌誠說，為方便監院作業，六名監委已約好今天上午十一時同時報到。

王幼玲說，她關心勞權與社福、身心障礙等議題，上任後，首先鎖定此次勞基法修法，勞動部後續如何執行有關放寬「七休一」之規定，以及輪班間隔適用例外八小時的行業如何指定，同時勞檢是否能落實，並瞭解開放適用的例外行業是否有過勞、影響身體健康的情況，勞動部有否監測機制等。

高涌誠指出，未來他將參加司法獄政、內政少數民族、國防情報委員會，不過，他會把重心放在司法制度面的改革議題上，除法官評鑑制度成效檢討外，他也會瞭解檢警為何經常違反偵查不公開原則，而通傳會（ＮＣＣ）明將舉辦相關議題的公聽會，他也將與會。

瓦歷斯．貝林表示，之前曾有原住民採收愛玉被送進法院，其實「原住民族基本法」對於自用的森林產物都有除罪規定，但許多基層員警不了解，遭移送的原住民經過法院審理最後無罪，讓原住民朋友經常受到委屈。