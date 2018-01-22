挺水利會改制 面臨黨紀處分 綠委：遺憾國民黨眼裡只有顏色

2018-01-22

〔記者邱燕玲、王俊忠、佟振國／綜合報導〕國民黨籍嘉南農田水利會長楊明風、苗栗水利會長謝福弘、南投水利會長林庚辛，因支持水利會改制案而面臨黨紀處分，民進黨團幹事長劉櫂豪昨受訪表示，這凸顯國民黨不看政策只看顏色，未來國民黨的路只會愈走愈窄。

嘉南會長：水是清的 沒分藍綠

楊明風上週曾出席立院民進黨團記者會，支持農田水利會改制，劉櫂豪說，當天楊明風說了「水是清的，沒分藍綠」這句話，為農田水利會改制下了最好註腳；劉說，國民黨在一九九三年也推動農田水利會改制，這次民進黨只不過在做當年國民黨缺乏決心、做不到的事，很遺憾國民黨眼裡只有顏色。

楊明風昨表示，二○一○年到二○一四年期間，他擔任農田水利會全國聯合會會長，當時宜蘭水利會曾提案把會長改為官派、水利會改為公務機關，所有水利會長都支持通過，行文給農委會，農委會也回覆錄案辦理。二○一四年後，由雲林水利會長接任全國聯合會長，當時再次提案建議會長與會務委員改為遴派、停止選舉，所有水利會長也是無異議通過。如今若他改為反對官派的立場，豈不是自打嘴巴？

南投會長：農民弱勢 最需照顧

林庚辛也表示，農民是最弱勢的一群，最需要政府特別照顧，水資源的取用不能分藍綠、黨派，大家都應為農民著想，他希望水資源國家化，能夠照顧到更多農民；林庚辛強調，他會盡力協助政府推動改制後相關事務，但對水利會長一職並不戀棧。