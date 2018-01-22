補足戰力 陸軍盼增購32架黑鷹

2018-01-22

〔記者羅添斌／台北報導〕陸軍向美採購六十架UH-60M黑鷹直升機，但政府決定要將其中的十五架移交空勤總隊，再將十五架移撥給空軍救護隊，讓陸軍空中突擊兵力的規劃受到影響。軍方官員指出，為補足陸航部隊作戰能量，陸軍希望在國家財政可以負擔的情形下，有增購三十二架黑鷹直升機的空間。

原購60架 半數移撥他用

官員指出，陸軍已在陸航六○二旅成立黑鷹直升機的空中突擊作戰隊，但受到飛機移撥友軍的限制，陸航六○一旅的空中突擊任務目前只能由老舊的UH-1H直升機來擔任，戰力上有明顯差距，軍方希望能早日補足黑鷹直升機的合理數量，以強化陸航部隊作戰能量。

軍方官員證實，陸軍現役的UH-1H直升機，服役時間已近五十年，軍方規劃在今年年底開始分批汰除，部分UH-1H直升機將轉贈國內學校進行教學研究之用。

官員說，我國過去與美方貝爾公司合作，在台生產UH-1H通用直升機，總數達到一百一十八架之多，自一九七○年首架出廠之後，在一九七六年全數完成生產及交機，這也代表著即便是最後一架在台生產完成的UH-1H直升機，機齡也高達四十二年。

官員指出，為了讓陸航空中整體兵力脫胎換骨、戰力升級，我國除了先後採購AH-1W眼鏡蛇攻擊直升機、AH-64E阿帕契攻擊直升機，也向美採購六十架UH-60M黑鷹直升機，以取代老舊的UH-1H直升機。

軍方原先規劃在黑鷹直升機陸續交機的同時，UH-1H直升機自兩年前開始分批汰除，但受到馬英九政府決定將其中十五架黑鷹直升機移交空勤總隊，蔡英文政府又決定將另外十五架撥交空軍救護隊的政策影響，陸軍僅能獲得三十架黑鷹直升機，因此陸軍不得不將UH-1H直升機分批除役的時程往後延。

不過，軍方官員說，UH-1H直升機的妥善率並不理想，加上老舊直升機的維持費用太高，因此軍方決定自今年年底開始，執行UH-1H直升機的分批汰除計畫，增購黑鷹直升機的計畫也會適時提出。