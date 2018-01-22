漢翔：高教機 6月開始組裝

2018-01-22

〔記者張菁雅／台中報導〕漢翔公司董事長廖榮鑫昨天指出，為落實「國機國造」，漢翔公司接受國防部委製的新式高教機將於六月一日開始組裝，預計一○九年六月底執行首飛。

預計後年六月底首飛

由前國防部長蔡明憲成立的台圓文教基金會昨舉行座談會，邀請廖榮鑫以「台灣航太產業的發展與國防自主政策的落實」為題發表演講。蔡明憲在引言時表示，中國軍力持續增強，中國國防預算每年平均以八．五％的速度增長，以前預算金額是台灣七、八倍，現在已達十四倍多，台灣除了增加自主防禦的能量，也建議美日要積極與台灣建立協同防衛台海、南海及東海的和平安全機制。

廖榮鑫指出，國防部共編列預算六百八十六．四億元，自研自製六十六架新式高教機，其中漢翔公司取得六百四十一億元，新式高教機將自六月一日開始組裝，預計一○八年首架原型機出廠，一○九年六月底執行首飛，一一五年完成全數交機。新式高教機將以國鳥—台灣藍鵲做為意象，因為台灣藍鵲的領域性強、防禦性強，且團結合作。

廖榮鑫也說，發展航太產業需要人才、練兵場與柴火，因此漢翔積極與大學成立產學聯盟，岡山廠區的發動機機匣三廠（ECMC）九十％是國產工具機，同時到處接訂單，目前有一百五十個專案，而一架飛機未來卅年的後續性能提升、維修費用將是製造的二．五倍。

廖榮鑫指出，漢翔已新進七百五十七位工程師，可延續「國機國造」的技術能量，未來最多可提供二千個工作機會；此外，高教機供應鏈也成形，第一階段已有四十八家供應商簽約。