空軍司令沈一鳴 傳接軍政副部長

2018-01-22

軍方高層春節前後異動 蒲澤春轉府戰略顧問

〔記者羅添斌／台北報導〕空軍司令沈一鳴上將本月三十日任職將屆滿三年，軍方盛傳在農曆春節前後將有高層人事調整，並將牽動多位上將的職務調動。

相關人士說，軍方內部傳出的說法是，沈一鳴轉任國防部軍政副部長的可能性很高，現任軍政副部長蒲澤春上將則將轉任總統府戰略顧問；此外，國防大學校長吳萬教上將也可能轉任總統府戰略顧問，可能由副參謀總長執行官陳寶餘上將轉任國防大學校長。

陳寶餘可能接掌國防大學

相關人士表示，配合這一波上將人事調整案，傳出將有兩位空軍資深中將可能雙雙升任為空軍上將。其中，現任副參謀總長馬自勇中將晉升上將，並升任副總長執行官的機率相當高；現任空軍副司令張哲平中將則被視為晉升上將、升任空軍司令的熱門人選。

對於軍方內部傳出的上將人事異動，國防部昨晚指出，國軍上將的人事任免及獎懲，都是由總統核定，總統核定後，國防部就會依規定發佈，但對具體人事安排，國防部不做評論。

國安團隊改組的傳聞不斷，包括國防部長馮世寬、外交部長李大維以及陸委會主委張小月、國安局長彭勝竹都曾被點名異動，但府方至今並未鬆口，希望在進行人事調整前，國安團隊相關首長及國安政策與運作都要維持穩定。

在軍方系統的上將級重要軍事首長部分，相關人士說，農曆春節前後將是人事調整的好時機，主要是沈一鳴上將的任期至本月三十日將屆滿三年，已到了新舊交接傳承的適當時刻。

他表示，軍方系統目前有八位現役上將，若依陸海空軍軍種來區分，目前八位現役上將當中，陸海空軍的比例為三：三：二，若依軍方內部盛傳的上將人事安排，上將人事異動之後，陸海空軍上將的軍種比例，將會調整為陸三、海二、空三。

相關人士說，依據總統府組織法規定，總統府戰略顧問有十五席，目前僅有四位戰略顧問，有充分的空間可以進行人事調節，國防部長儘管有建議權，但確切的上將調整及人事佈局，都是由總統安排決定。