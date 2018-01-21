星期專論》厚植軟實力—台灣低成本、高報酬的努力方向

2018-01-21

◎何瑞恩（Ryan Hass）

美國政治風險諮詢公司「歐亞集團」近期發布二○一八年全球十大政治、經濟風險，高居榜首的是中國正在努力設立國際標準、加速全球權力重組。中國國家主席習近平一再提及的「大國願景」，以及用以取代西方民主體制的「中國式民主」，正說明了這種企圖。隨著中國在國內外接連取得成功，以及美國從主導全球性事務的角色淡出，中國當局於是更加無所忌憚。拜中國投機取巧的行動主義所賜，亂象增生、風險加劇是千真萬確的事，這種情況值得密切注意。

中國「銳實力」 各國提高警戒

與此同時，一種與上述現象相關的全球趨勢也開始萌芽。各國逐漸意識到，北京正竭盡全力左右外國公民看待中國的態度，國際間並對這種意圖嫌惡不已。美國國家民主基金會和英國經濟學人把中國這種行徑形容成「銳實力」（sharp power），指中國透過蠻力威嚇、金錢賄賂、資訊操縱等手段，迫使挑戰中國利益者知難而退，造成批評中國作法者噤若寒蟬，更試圖藉此讓西方民主制度的光環黯淡，進而促使中國那一套國內安全優先於個人自由的治國方法受到接納。

澳洲對中國「銳實力」的反彈最為明顯，坎培拉當局正著手訂定新法，防堵外國勢力透過政治獻金收買影響力，而相同的劇本也在紐西蘭上演。不僅如此，美國國會及社會上愈來愈多聲音呼籲，必須對中國影響美國輿論的企圖提高警戒。歐洲各國的焦慮同樣與日俱增，不僅擔心歐盟的中國政策可能受到干預，也擔心中國逐漸掌控在歐洲居領先地位的高科技業。此外，中國鋪天蓋地阻撓美國在南韓部署「薩德」飛彈防禦系統，也造成南韓反感，認為中方強迫南韓將中國的安全需求置於本國之上。而在台灣，中國主導的促統行動，也只是加深對北京的敵意。美國皮優研究中心近期民調顯示，「中國崛起」被亞太地區許多國家視為一種威脅；即使是堅定挺中的巴基斯坦等國，也開始對中國在其國內的影響力感到憂心忡忡。

培養「軟實力」 台灣有三路徑

在世界各地逐漸對中國「銳實力」提高警戒之際，正是台灣培養自身「軟實力」，透過貢獻國際社會來汲取外部善意的最佳時機。以下是三種可行之道。

首先，加碼投資新南向政策。短期來看，台灣理應深化與南方夥伴的經濟連結；長期來說，台灣應該大力投資，強化與「東南亞國家協會」（ASEAN）及南亞國家新一代政治和商業領袖的個人關係。倘若應對得宜，這樣的佈局將成為支撐台灣區域角色的力量，也能使台灣持續對東南亞地區做出貢獻。

其次，積極參與全球合作暨訓練架構（GCTF）和國際環境計畫。這些旗艦計畫賦予台灣一個發揮平台，得以將區域內主要國家、甚至其他地區國家的代表人士帶進台灣。若能做到這點，當國際上面臨如防止傳染性疾病擴散、推廣發展中國家再生能源計畫、打擊人口販賣和發揚女權等挑戰性十足的重大議題時，台灣即可站出來扮演領頭羊。這是台灣展現創新精神、贏取各國好感，並且深入區域事務的合宜管道。

台灣正面迎戰 可凝聚向心力

最後，針對中國共產黨利用宣傳機器、秘密行動和網路媒介影響輿論，台灣必須提高公眾的了解程度。從各種面向觀之，台灣都是中國施展「銳實力」的核心目標，而正大光明迎戰將是抵禦這種企圖的不二法門。這麼做的另一個好處是，可以凝聚台灣內部的向心力，以便在遭遇不同規模的挑戰時，更容易擬定出獲得全民鼎力相助的對策。台灣追求此道的過程中，芬蘭是可以借鏡學習的對象，因為芬蘭近期才設立「反制複合式威脅卓越中心」，其宗旨也是處理歐洲內部面臨的威脅。

創造公共利益 贏得國際尊重

上述建議與蔡英文總統立下的願景不謀而合，目標都將台灣定位成一個有責任感，且努力維護台海兩岸現狀的行動者。蔡英文總統如此定位台灣，實為充滿智慧且深謀遠慮之舉。

台灣如今應全力以赴，尋找方法去美化自身作為公共利益創造者的形象，這將有助於台灣在國際舞台上贏得尊重和尊嚴。雖然台灣努力建立聲譽，或者積極培養「軟實力」，不比與更多民主國家外交結盟，或參加更多國際性會議來得重要，但長遠看來，這樣的作法對於強化台灣的身份和地位，仍然深具價值。

（作者何瑞恩為美國智庫布魯金斯研究所研究員；國際新聞中心編譯孫宇青譯）