時力黨慶 21名議員參選人亮相

2018-01-21

〔記者彭琬馨／台北報導〕時代力量昨舉辦三週年黨慶暨募款餐會，同時提出包含發言人林穎孟、智庫副執行長彭盛韶、前發言人吳崢在內的廿一位縣市議員參選人，黨主席黃國昌表示，時代力量今年最重要的任務，就是把有理想、熱情的年輕改革力量送入地方議會。

「年輕改革力量送入地方議會」

時代力量昨晚在大直典華舉辦募款餐會，親民黨主席宋楚瑜、立法院長蘇嘉全、李登輝基金會秘書長王燕軍、民進黨秘書長洪耀福都致贈花籃祝賀。餐會由鄭弘儀擔任主持人，包含社民黨召集人范雲、立法院秘書長林志嘉、前駐日代表許世楷、前台聯立委林世嘉，與曾代表國民黨參選嘉義市長的陳以真夫婦都現身支持。

被問及與民進黨間如何合作？黃國昌表示，時代力量今年最重要任務，就是把有熱情和理想的年輕人送入地方議會；黃國昌強調，議員選舉是複數選區選舉，讓時代力量在每個地方議會都有黨團，對台灣地方政治的發展，絕對有正面意義。

黃國昌並說，目前最重要的工作是完成議員候選人提名，縣市長則有待黨內提名小組、決策委員進一步討論，目前「沒必要做太多預測」。

日前傳出因勞基法議題意見不合的黃國昌、洪慈庸，昨晚以「我的未來不是夢」同台壓軸登場，互動自然。主持人鄭弘儀則開玩笑地詢問黃、洪兩人，未來是否會希望總統蔡英文幫忙站台，兩人則說，「希望弘儀大哥幫忙站台」；鄭弘儀又追問洪，認為黃國昌好不好相處，洪則巧妙回應，她覺得鄭弘儀很好相處。