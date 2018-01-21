農曆年前 國民黨兩波提名縣市長人選

2018-01-21

〔記者施曉光／台北報導〕迎戰年底直轄市、縣市長選舉，國民黨趕在農曆年前完成兩波提名，本月底中常會將先通過提名基隆市、新竹市黨內初選勝出者，並徵召台東縣議長饒慶鈴、羅東鎮長林姿妙、前澎湖縣長賴峰偉，第二波則以不分區立委的徵召為主，除花蓮縣、雲林縣分由不分區立委徐榛蔚、張麗善出征，桃園市也打算徵召內部民調最強的吳志揚，甚至不排除台中市長提名也要擠上同班車，預定二月七日中常會通過。

桃園市擬徵召吳志揚

雖然外界屢傳吳志揚不選，但黨內人士澄清，吳志揚從未說過不選，而且很清楚自己做過承諾，只要黨要求，就不能抗拒。

該人士並透露，吳志揚父親、前黨主席吳伯雄的意思是如果有人要選，就給人家選，不希望讓外界有吳家佔著硬要選的印象，但如果黨有需要，要提最強人選，吳志揚也不能拒絕。被問及黨中央是否屬意吳志揚？這位人士說，「在有意參選人當中，還是他最強呀！」

同為不分區政治組的立委黃昭順，據指出，雖然已經表達「身體不行」（參選高雄市長），但黨中央未排除徵召黃昭順的可能。黨內人士指出，如果高雄市黨部主委韓國瑜確定不選，黨內其他想選的人民調又沒有黃昭順強，「當然還是要提名最強的人，黃昭順一樣沒有拒絕理由」，不過高雄市部分不急於農曆年前決定。

國民黨中央提名協調小組本週將邀請有意參選台中市長的立委江啟臣、盧秀燕進行協商，確認是否辦理初選，並會做成正式紀錄，只要雙方有共識，黨中央希望採取「台東縣模式」，依民調結果產生徵召人選。

黨內人士表示，如果兩人同意，可以在農曆過年前執行民調，甚至進行順利的話，不排除台中市納入二月七日徵召名單之列。