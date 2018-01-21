救國團搭教部高官 護航「幽靈辦法」

2018-01-21

〔記者陳鈺馥、林曉雲／台北報導〕教育部在一月五日預告廢止無法源依據的「青年活動中心住宿設施管理及安全維護辦法」，不再讓救國團青年活動中心憑特權賺錢；知情人士透露，救國團為讓青年活動中心繼續營業，透過前教育部長、理事長吳清基的人脈，力阻廢止辦法，並對行政院秘書長卓榮泰謊稱廢止辦法將讓救國團無法生存，影響青年就業，企圖阻擋政府改革方向。

教部：青年活動中心辦法廢止 二月底生效

教育部政次蔡清華回應說，「青年活動中心住宿設施管理及安全維護辦法」是讓救國團可以經營類旅館的法源，等於幫救國團開小門，教育部已預告廢止，到二月底將會生效，未來救國團必須依一般旅館業的申請方式辦理，教育部不可能會幫救國團向行政院遊說，更沒有宣稱會影響青年就業。

據了解，在教育部長潘文忠決定廢止「幽靈辦法」後，救國團積極透過吳清基過去在教育部的人脈，設法要力阻廢止辦法。有教育部「高官」告知卓榮泰，青年活動中心是救國團主要財源，倘若廢止，救國團將無法生存，嚴重影響青年就業。

據指出，行政院特別交代交通部長賀陳旦幫忙處理，為釐清教育部是否誇大影響性，交通部觀光局十九日找來救國團前理事長白秀雄開會釐清真相，並討論廢止辦法後續事宜。

白秀雄：救國團經營補習班 才是主要財源

白秀雄強調，救國團主要財源是在全台經營的補習班，廢青年活動中心會影響生存的說法顯然有誤。

據透露，交通部未來將新辦國際青年旅舍，白秀雄當場呼籲交通部官員，不能再獨厚救國團，直接把青年活動中心更名變成國際青年旅舍。並要求觀光局訂定新的國際青旅辦法之前，必須公開透明及邀請社福團體參與，採取公開徵選方式，「不得再黑箱作業私相授受」。

民進黨立委賴瑞隆質疑，廢止「幽靈辦法」和青年就業有何相干，難道政府取締非法旅宿業，也是影響青年就業？交通部應讓救國團青年活動中心回歸旅館業管理，不能再以「國際青年旅舍」名義，讓救國團續享特權，憑什麼掛上「青年」兩字就能適用新辦法，而不用受到旅宿業嚴格規範。