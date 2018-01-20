中監提兩要求 扁嘆是否另組政黨

2018-01-20

〔記者楊政郡、王榮祥、吳政峰／綜合報導〕前總統陳水扁北上為李登輝祝壽，又私下與友人參訪聚餐，未事先申請，顯違反保外就醫相關規定，台中監獄昨日下午以傳真方式去函，要求扁本月起除原本醫療團隊之診療紀錄，每月都要付上其他醫療機構的診斷證明書，作為是否延長保外就醫之審核。

每三個月一期的保外就醫審核，二月四日將屆期。最近阿扁頻上鏡頭，還可高歌一曲，與朋友同歡，引發關注。

元月十五日阿扁北上為李登輝前總統祝壽，私下竟又出現與朋友聚餐場合。中監評估小組認為，阿扁當天只口頭說要訪友，其離開住家參與戶外活動，卻未事先提出書面申請，已違反保外就醫須事先申請的規定。

中監昨以傳真方式去函扁，提出兩點要求：一、參與戶外活動，必須事先聲請，在活動舉辦七日前提出書面計畫。二、今年元月起，原由阿扁醫療團隊提出的診療紀錄，每個月還要附上其他醫療中心的就診、檢查、診斷之證明書，作為審查是否延長保外就醫的依據。

據悉，扁收到傳真反應激烈，質疑「蔡德三（蔡英文、賴清德、邱太三）」還有力挺的必要嗎？另組一邊一國新本土政黨是否時候到了？不知是否只要想離開高雄人文首璽住所，都要在七天前申請？大嘆馬英九讓他「保外就醫」，蔡英文卻把他「軟禁在家」。

陳致中也為父親抱不平，認為兩位生病的前任總統互相關心、惺惺相惜，是台灣人最珍視的人情味，卻被認為違法？法務部不要吃人夠夠！