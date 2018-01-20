黨產會邀德國專家談轉型正義 耶朋曼：不法黨產須還人民

2018-01-20

〔記者陳鈺馥、施曉光／台北報導〕行政院黨產會昨在松山菸廠舉行「從德國經驗看轉型正義」講座，德國「聯邦處理東德獨裁政權基金會」董事長耶朋曼強調，「惟有落實轉型正義，獨裁才不會復辟」，德國民眾當年要求前東德「社會主義統一黨」（ＳＥＤ）獨裁政權，所有不法取得財產須歸還給國家及人民。

台大歷史系教授花亦芬與會指出，東德民運期間，耶朋曼深受人民愛戴，ＳＥＤ想謀殺他不成，還在他家裝竊聽器，他不僅是獨裁政權的見證受害者，也是推動轉型正義的公益者。

國民黨批黨產會

找外國人誣陷國民黨

國民黨行管會副主委李福軒昨則質疑，黨產會用政府的錢，秘密請了這位德國政治人物，來誣陷國民黨。李並發出一封英文公開信，指控民進黨政府並非真心追求轉型正義。

耶朋曼表示，一九九○年三月十八日，東德進行四十年來唯一一次選舉，民眾要求獨裁政權不法取得財產須歸還國家，更要求ＳＥＤ公開說明「財產是透過何種不法手段取得」。兩德統一後，德國也成立黨產會追討不當黨產，ＳＥＤ企圖隱匿不法財產，黨產會便要求ＳＥＤ，無法提出明確來源證據的財產，全部都須交還國家，德國聯邦更成立調查委員會追查四十年的獨裁政權真相。

耶朋曼說，追查黨產是透過法律方式，在法治國原則下清查，絕非有所謂清算鬥爭，德國討黨產也會與鄰近國家合作，因為ＳＥＤ把錢藏在奧地利、匈牙利和瑞士等國家，國家將數百萬歐元收歸國有後，便將錢用在前東德人民及年輕人身上。

基金會副執行長羅伯特．格林堡也指出，德國為落實轉型正義，將前東德獨裁政權行徑及歷史列入高中教科書，讓德國人了解歷史和真相，從小扎根培養民主價值。