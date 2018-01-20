總預算案協商 擬通案刪147億

2018-01-20

〔記者曾韋禎／台北報導〕立法院朝野黨團昨開始協商今年度中央政府總預算案，暫定通案刪減一四七億元，其中，赴中旅費通案刪減二十％。民進黨團總召柯建銘表示，總預算能再刪的空間有限，否則難以執行新計畫。

柯建銘：總刪減數三百億

柯建銘提醒，今年度的總預算在政院要求下，已自刪四％的委辦費、三％的對內補助，共一一七億元；加上獵雷艦案第四期工程款三十五億餘元、通刪一四七億元，總刪減數達三百億元，已是近五年之最。

立法院長蘇嘉全昨邀集朝野協商。主計長朱澤民表示，今年度的總預算案歲出原列一兆九九一八億元，較去年度的一兆九七四○億元，增加一七八億元；包含調整軍公教待遇一八○億元，若再計入健保、國保補助款增加一四五億元、教育支出增六十億元，歲出規模其實少了二百億元。若按去年度的通刪率，將刪減一八五億元。

蘇嘉全表示，政院在今年度已因軍公教調薪三％而先行減列，難以比照去年的刪減率，建議各黨團手下留情。

國民黨團首席副書記長李彥秀表示，最後的刪減數不能比去年低。時代力量黨團總召徐永明盼以去年度的通刪率加一％。

軍事裝備設施等暫未通刪

最後在朱澤民逐一說明下，暫定各用途別項目的通案刪減率，分為委辦費二％、赴中旅費二十％、出國旅費二％、設備及投資六％、對國內團體與政府機關間補助三％、對地方政府補助二％；至於軍事裝備設施、設施及機械設備養護費、房屋建築、車輛及辦公器具，則暫未通刪。經主計總處統計，依此刪減率的刪減數為一四七億元，佔○．八％。

蘇嘉全裁示，先暫定此額度，並訂於下週四前按各委員會逐一討論數千項提案。

昨日下午協商內政委員會的預算提案時，國民黨立委黃昭順堅持部會首長必須出席，還頻就民進黨初選的激烈戰況質疑中選會業務，致協商進度牛步化；整個下午僅討論完中選會、黨產會、省諮議會、台灣及福建省政府預算。

民進黨立委鍾佳濱則批評，國民黨立委屢屢提案刪減行政院黨產會的調查追徵業務預算，是假公濟私，想趁機刪除黨產會的律師費。