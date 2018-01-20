美智庫︰台灣新南向 符合美利益

2018-01-20

〔駐美特派員曹郁芬／華府十九日報導〕美國戰略暨國際研究中心（ＣＳＩＳ）今天發表台灣新南向政策的研究報告指出，台灣的新南向政策如果要成功，達到長期目標，必須管理與北京可能的摩擦，因為北京的經濟重量比起李登輝總統一九九四年首次推出南向政策時已經不可同日而語。

戰略暨國際研究中心今天上午舉行台灣新南向政策報告的發表會，美國前駐緬甸大使米德偉、ＣＳＩＳ中國國力項目主任葛萊儀及經濟學者甘思德三位作者都出席，台北駐美代表高碩泰也到場致辭。行政院政務委員兼新南向工作小組召集人鄧振中則透過視訊說明蔡政府的政策。鄧振中回答問題時表示，對於開放美牛與美豬進口，目前沒有時間表。

北京可能脅迫東南亞國家

報告表示，新南向政策面臨的另一個挑戰是複雜的政治環境。雖然蔡英文總統向北京保證新南向政策既不是要取代兩岸經貿，也不是要與中國的一帶一路競爭，但一旦北京認為新南向政策是要爭取國際對台獨的支持，北京可能脅迫這些國家，尤其是東南亞國家轉頭離去，使新南向政策瓦解。

報告建議，台灣新南向政策成功符合美國深遠的利益，台灣是美國長期夥伴，美國的東亞助卿應該協調其轄下的國家組成工作小組，以找出協助台灣新南向政策的作法，並由至少副助卿層級任召集人。第二，美國應協調日本、澳洲和印度運用其國家的資源協助台灣的新南向政策，因為這也符合他們的利益。此外，美國應繼續協助台灣加入不需要以主權國家為會員資格的雙邊與多邊國際組織。

報告建議台灣應繼續對新南向政策維持關注度，並且提出美國政府、企業與非政府組織可以共同參與的倡議。

鄧振中透過視訊表示，新南向政策包括台灣十八個貿易夥伴，精神是包容與開放的，所以台灣不排除任何合作夥伴與機會，包括一帶一路在內。

鄧振中︰開放美牛豬 我無時間表

對於開放美牛與美豬的問題，鄧振中表示，台灣必須面對，有些人認為這是貿易保護政策，但台灣看法是消費者對自己權益的關切，他們一方面要消除養殖戶的憂心，另一方面，要讓消費者對於他們關切的安全問題有更多可信服的科學證據。他認為，台灣可以做到，但不容易，目前沒有開放的時間表。