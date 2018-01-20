美新國防戰略 採攻擊立場抗中俄

2018-01-20

積極研擬太空、網路新戰場對策

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國國防部華府時間十九日公布十年來首份全新「國防戰略報告」，有別於此前以打擊恐怖主義為目標，美國未來的國防方針首重與大國間的對抗，挑明中國和俄羅斯是美方的「主要挑戰者」，指兩大強權的軍事科技發展快速，正蠶食美國的傳統軍事優勢，因此美方將採取更具攻擊性的軍事立場，包括積極研擬太空、網路新戰場的對策。

美國新版「國防戰略報告（ＮＤＳ）」分為機密完整版，以及主掌戰略及軍力發展的副助理國防部長柯爾比（Elbridge A. Colby）十九日公布的十一頁非機密精簡版，內容以白宮上月公布的「國家安全戰略」為基礎，指出美方明確地體認到，美國正處在一個大國競爭的時代，中國和俄羅斯企圖在全球塑造專制制度，正是美國面臨的最大挑戰，美國將堅持「以實力取得和平」原則，奪回面對中俄兩國時的戰略優勢。此外，伊朗和北韓也被列為可能挑戰美國利益的國家。

放任不管 將損及全球自由開放

報告除指控北京行使強勢經濟實力，並擴大南海軍事化，持續對周邊國家帶來威嚇，也指控俄國侵犯鄰國邊界，對鄰國的經濟、外交和安全決策指手畫腳。更重要的是，中、俄兩國軍事科技的日新月異，明顯是衝著美國現有的軍事優勢而來，倘若美國放任不管，將損及全球自由開放的秩序。因此，美國需阻斷中俄兩國的野心，歐洲、印度—太平洋、中東地區尤甚。法新社報導，美國國防部長馬提斯甚至說，美國必須備戰，因為「預防戰爭最好的辦法即是準備好作戰」。

有鑑於此，美軍的重心將集中推動軍事現代化改革，包括核子武器、太空和網路戰、自動化指揮（C4ISR）、飛彈防禦和先進自治系統（advanced autonomous system）等，以對中俄兩國採取更具威懾力的軍事立場。

報告另提到，即使美軍戰略得以被預測，美方仍應保持「行動上的不可預測性」。與此同時，隨著全球情勢漸趨不穩，美方更應維繫二次大戰以來與盟國的關係，重申盟友對於美國維持全球民主政治秩序具有重要性，並確認聯合國、國際非政府組織等多邊機構，可強化美方利益。報告雖未直接提及歐巴馬政府的「重返亞洲」戰略，但點出美方必須「擴大印度—太平洋地區的同盟和夥伴關係」。同時，美方也希望歐洲各國增加軍費，以強化北大西洋公約組織（ＮＡＴＯ）。

美國參謀首長聯席會議主席鄧福德表示，該份戰略報告是馬提斯與美方軍事要角共同激盪的成果，相信馬提斯不會讓報告束之高閣。不過，部分分析指出，五角大廈能否確實執行，還得先通過白宮及國會的預算關卡。