追查國發院案 北檢劍指許志堅

2018-01-19

〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署偵辦國民黨賤賣黨產案，除調查三中交易外，近期還鎖定馬英九就任國民黨主席後所處分的首宗黨產「國發院土地案」，該案的都市計畫承辦人，就是涉向建商索賄、二審被判刑十年的馬市府都市發展局長許志堅，後續將嚴格檢視許經手的案件，釐清有無涉弊。

許曾任馬市府都發局長

專案小組調查，當年的國發院土地交易案只有元利建設出價，時任黨主席連戰考量售價太低，未予批准，將決策權留給即將接任黨主席的馬英九；到了二○○五年四月，國民黨首次標售該地，底價卻在不到四個月內，陸續從六十五億元降價至四十五．四億元、四十二．五億元，最後僅以卅八．三億元成交。

據悉，元利當初曾兩度以土地變更後須支出「土地增值稅成本」為由，與國民黨議價，後來國民黨卻幫元利負擔四．二億元增值稅，導致價格從簽約時的四十二．五億元降至卅八．三億元，究竟國民黨有無預選買家？有無涉及非常規交易及背信等不法？許志堅在都市計畫中有無扮演穿針引線的角色？都將是北檢首要釐清的重點。

本月十一日下午，中投公司財務協理黃士庭被以證人身分傳訊，據悉就是因黃士庭曾經手一部分國發院土地交易，才被傳訊到庭說明；此外，二○○五年八月十二日，張哲琛曾上簽呈向時任副主席馬英九報告交易細節，檢方前天也為此傳訊張哲琛等人作證，釐清交易案的決策經過。

據了解，張哲琛、中投前總經理汪海清，前天除了以證人身分赴訊外，兩人同時也以被告身分遭三中案承辦檢察官黃育仁傳訊。