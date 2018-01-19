民進黨南市初選 黨內互打打不停

2018-01-19

黃偉哲陣營否認李全教站台

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨台南市長初選黨內互打越演越烈，參選人、立委黃偉哲成箭靶，日前先遭對手、前黨副秘書長李俊毅批操作派系、沾黑金，另位參選人立委王定宇昨也暗批黃，稱有國民黨籍、黑金議員站台支持某民進黨初選參選人，「是要幫民進黨選出一個跟國民黨志同道合的人嗎？」對此，黃偉哲競選總幹事郭國文否認有前台南市議會議長李全教站台一事。

民進黨宜蘭縣長、嘉義縣長、台南市長、高雄市長黨內初選登記今天截止。昨有王定宇、立委陳亭妃登記參與台南市長初選。

陳亭妃感念游錫堃提拔

對於被指控背後有游系（正國會）支持，陳亭妃表示，前行政院長游錫堃是她的前輩、導師，游擔任黨主席之時，一路提拔她，「這不是派系，是情分」。

王定宇則批評，有國民黨議員公開表態支持，甚至是站台支持民進黨初選參選人，非常荒謬，國民黨介入是要幫民進黨選好的人，還是要選出跟國民黨志同道合的人，選民看在眼裡，想在心裡。

新潮流總召、立委段宜康昨則在臉書反諷李俊毅，指「台南民調排名最後的候選人，打個人打不贏，就開始扯派系，扯派系扯不上，又開始放黑箭」，扯有中資介入。

段宜康並指，「現在氣氛有點兒二○○六、二○○七年的樣子，即使環境不可同日而語，也還是有人想故技重施。」影射當年重創新系的「十一寇」事件，批李的作為，和當年將立委蕭美琴貼標籤為「中國琴」沒兩樣。