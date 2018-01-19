彈劾記名投票 學者提醒勿淪政治鬥爭

2018-01-19

〔記者鍾麗華／台北報導〕新任監委陳師孟等人希望監察院能調整彈劾審查內規，採記名投票，「讓陽光照進來」。學者提醒，相關推案應先在監院內好好溝通，在法制程序上做到完備，否則贊成與反對派出現嚴重分歧，又釀成「藍綠政治之爭」，恐再度斲傷監院的威信。

廖達琪：法制程序應該完備

中山大學政治所教授廖達琪表示，依一般議事規則，是「對事記名、對人不具名」，她對彈劾記不記名，並沒有特定立場，如果未來彈劾改成記名的話，也是負責任、透明的做法。

不過，廖達琪指出，未來在彈劾記名的推動上，應該更細緻、注意到細節，並多方考量，不要演變成為新舊監委間的政治分歧、藍綠間的政治鬥爭，至少在法制程序上應該完備，說服不同意見的人。

施正鋒：為自己的投票負責

東華大學教授施正鋒強調，記不記名是政治哲學的問題，類似之前議長選舉記名投票的討論，而記不記名牽涉到關說，甚至是「前金後謝」。雖然現在大專院校的升等論文審查採不記名方式，以避免人情壓力，但教授、副教授等職務，與處理公共事務相關的監委、民代有很大的不同。

施正鋒認為，現在台灣的民主化、議會改革等，都是往民主公開的方向走，監委對於彈劾案當然要記名，為自己的投票負責。或許有人辯稱記名會影響審查案件的公正獨立性，但「行使彈劾權還有什麼見不得人、不能公開的嗎？」