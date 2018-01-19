彈劾記名投票 張博雅曾表態不反對

2018-01-19

〔記者蘇芳禾／台北報導〕新任監委陳師孟主張監察院彈劾改記名表決，讓這個議題又重新浮上檯面。包括監察院長張博雅、副院長孫大川、監委王美玉、仉桂美等都曾公開主張彈劾應記名。張博雅在二○一四年立法院進行監委被提名人審查時表示，她個人不反對採取記名投票。不過因監察院內部分歧，記名彈劾案仍不了了之。

前基隆市長張通榮在市長任內被控關說酒駕遭判刑，在二○一三年兩度被提案彈劾卻未過，輿論譁然，當時社會各界就有主張記名彈劾的聲音。

二○一四年七月，立法院就監察院長、副院長被提名人張博雅、孫大川進行資格審查，親民黨立委陳怡潔詢問，「是否贊成未來將彈劾案的投票改為記名投票？」

孫大川、王美玉、仉桂美也贊同

張博雅當時答覆說，「這不是我個人要改就可以改，而是應該要廣詢各方意見，分析利弊得失」、「我個人不反對」；孫大川也對記名表示贊同。

王美玉二○一六年受訪談「復興航空GE235南港空難事件」時呼籲，行使彈劾權應該要記名投票，「任何事不能躲在機密底下，天底下沒有永遠的機密，機密總有解密的一天」，監察法也應該與時俱進檢討。

目前監察法規定，彈劾案在移送公懲會之前不能對外宣洩，要不然就是洩密。但王美玉認為行使彈劾應該要記名投票，對社會大眾有交代、對歷史負責接受人民檢驗。

仉桂美同樣在二○一六年受訪談「復興航空GE235南港空難事件」時也表示，她個人支持王美玉看法，彈劾案必須要記名，這樣才無損委員的專業。

彈劾記名投票#

仉桂美#張博雅