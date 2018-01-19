陳師孟選司委會 「自己功課要做好」

2018-01-19

〔記者鍾麗華／台北報導〕監察院昨召開新任監委就職前談話會，監委陳師孟一出現就受到媒體包圍，他在會後受訪時表示，他的第一志願是司法及獄政委員會，他不是司法專業，不過，「自己功課要做好」，最近他找了很多法律專業朋友，組成一個類似顧問團或後援會，多方討教。

對於部分藍營人士質疑陳不適任，還揚言發動包圍監院直到他辭職為止，陳說，「他們有得等，我勸他們不要啦！他們要做長期抗戰了。」他也強調，「我從來不會在這種力量之下屈服，這就不是陳師孟了！」

組法律顧問團 不參加其他委員會

為何選在最後一梯、廿九日才報到？陳解釋，他最近密集拜訪法律專業的朋友，最後報到有多一週的時間可向別人請教。至於上任後要辦的第一案？他說，過去自己有一些主觀的優先順序，但還是要請專家指教。

監院有七個常設委員會，每位監委可以選三個委員會參加，而他專長在經濟領域，是否參加經濟委員會？陳說，他只參加司法委員會，「這把年紀，無法同時處理很多事情，只能集中自己的心力。」

被問到「辦藍不辦綠是否失言？」陳強調，「一點都不會，過去作惡、為非作歹就是藍的，所以現在不辦藍去辦綠嗎？」若能舉幾個例子，綠的法官有不當追殺藍營，「舉一個例子出來，我就認輸。」

寒蟬效應？ 陳批法官不學無術

對於總統府資政姚嘉文要陳挺扁「適可而止」，陳回說，「我不知道姚嘉文的說法，他沒有親自對我說，我不了解他的意思，他是我敬重的民主前輩。」陳也解釋，他不欠阿扁人情，當然阿扁重用他，指定他當台北市副市長、總統府秘書長，但他都對得起這些職位，所以他不須特別維護阿扁，「我只是想要維護公平正義」。

法官批陳造成法界「寒蟬效應」，陳回批，「這些法官真的不學無術，請他們查一查什麼叫寒蟬」，寒蟬是指遇到惡的不敢說話，遇到好的也不敢支持，自己變成一隻寒蟬。法務部長邱太三不評論陳發言並說「打口水戰是浪費生命」，陳則說，「我沒有浪費他的生命就好了，生命是我的」。

陳的豬領帶近日也受到關注，陳師孟表示，「不曉得上班是不是都要打領帶，如果不用打就不打。」他也透露，豬是他的吉祥物，衣櫥裡的豬領帶「大概有超過一百條！」

離開監察院時，監院人員問要不要幫他叫車，他說，「不用，我搭公車免費」。