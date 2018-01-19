國軍第1人 女軍官考上司法官

2018-01-19

〔記者涂鉅旻／台北報導〕在憲兵二○四指揮部服役的中尉法務官蕭惠予，去年通過錄取率僅一％的司法官特考窄門，也成為國軍首位通過該考試的女性官兵。蕭惠予報考大學時，志願表僅填寫國防大學管理學院法律系一個志願，並如願以償。她也期盼藉其法律專業，秉持從軍初衷，協助更多需要幫助之人。

「軍聞社」昨報導指出，蕭惠予就讀高雄女中、報考大學時，立志成為一名軍法人員，因此志願表僅填寫國防大學管理學院法律系一個志願。她認為，軍人在她心中有著正面形象，才毫無懸念地放棄其他國立大學法律系的機會。

由於國軍二○一三年爆發洪仲丘事件，軍法體系轉型，蕭惠予坦言，當時正在就學的她，曾有過不安、茫然與恐懼，但畢業後實際深入部隊，發現一支寫判決的筆，也可變成一本官兵的「法律百科全書」，除幫助官兵解決法律疑難雜症外，也可為「依法行政」把關。

蕭惠予也說，她服役期間，曾陪同官兵到調解委員會、法院協處法律問題，更能深刻地用同理心體會，一般官兵面對法律時的茫然與無助，縱使處理法律服務時，得承受當事人情緒反應，但所有繁瑣與辛勞，都會在當事人一句「謝謝」之中消失。

除了蕭惠予通過司法官特考外，國軍女性官兵人數不僅年年增加，也逐漸扮演吃重角色，自二○○六年的六千九百餘人，增至近二萬人以上，選擇戰鬥官科者也增至十五％以上。另自二○一五年至今，擔任主官者也略有成長，自六百八十五人增至七百五十四人。