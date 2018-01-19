參與WHA 立委促外交部積極提案

2018-01-19

〔記者彭琬馨／台北報導〕第一百四十二屆世界衛生組織執委會將於本月廿二日召開，民進黨立委劉世芳等人昨與台灣醫界聯盟等民團共同召開記者會，呼籲外交部應積極洽請友邦或友我國家於執委會中提案，讓世界聽見台灣欲成為世衛觀察員的聲音。

儘管外界殷切期盼，出席記者會的外交部國組司副司長王良玉仍表示，外交部目前沒有打算在執委會提案，而是將主力放在參與今年的世界衛生大會，並強調這是經審慎考量後的決定。

年度世界衛生大會將於五月召開，本月廿二日首先舉行執委會排定大會議程。由於我國去年選擇不在執委會提案，最終也未獲得邀請函，當時衛福部長陳時中仍依規劃率團前往日內瓦，外交部並委請友邦在大會中提案，邀請台灣以觀察員身分參與世界衛生大會，但未獲通過。

為避免憾事重演，多位民進黨立委與長期推動台灣參與世界衛生組織的台灣醫界聯盟昨出面呼籲，外交部應積極交涉，協助友邦在執委會提案。

出席記者會的台灣醫界聯盟執行長林世嘉指出，國際間已逐漸淡忘我國非WHO會員一事，台灣能在國際上曝光的機會就是執委會與世界衛生大會，但外交部卻只是不斷重申「美方不希望台灣提案」，難道發生SARS疫情時，「是川普（美國總統）要負責嗎？」

林世嘉說，過去外交部、衛福部強調，可以在場外舉行二對二會談，但事實上，「這些都是打假球」、談完就結束了，國際社會不該以任何理由阻礙台灣加入世衛組織。

立委劉世芳表示，台灣人的健康不需要中國點頭，中國籍的秘書長已經在去年卸任，政府應該積極作為；立委王定宇強調，台灣在執委會提案目的是要「凸顯議題」，就算表決沒通過也沒關係，若台灣默默不出聲，中國會照顧台灣的荒謬想法，就會逐漸被外界接受。

外交部未規劃在執委會提案

外交部國組司副司長王良玉表示，政府部門推動參與世界衛生組織「從未鬆懈」，今年主力放在能出席今年的世界衛生大會，方式上則強調「專業務實」；考量執委會出席人員多為技術性官員，且我國在執委會中的友邦、友我國家數量不多，目前並未規劃在執委會提案，但「政府不是完全沒有作為」，還是會努力讓台灣的聲音被聽見。