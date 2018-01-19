美國要為台灣使多少力

2018-01-19

記者蘇永耀／特稿

中國在一月四日片面啟用M503北上航路及3W銜接航路，對外說法是為因應航路擁擠，但此舉反而壓縮台灣的飛航空間。北京一方面「以鄰為壑」，卻又拒與台灣進一步協商，戰略擴張意圖不言而喻，台灣昨宣布限制中方申請春節加班機，反制目的不在升高對峙，而是希望能爭取更多的國際支持。

北京自十九大後，對台攻勢頻繁且綿密，除戰機、戰艦繞台「日常化」外，片面啟用M503航路，亦是將台海地區擴大為勢力範圍的系列做法，中國軍機將能更迫近海峽中線，不僅民航機的飛航安全受到極大壓力，國安威脅才是更嚴峻的問題。

但對國際社會而言，關注的重點反而會更落在飛航安全上，維持國際航路的通行自由與安全，也是各國普遍共識。對籌碼有限的台灣來說，要爭取更多國家的支持聲音，就必須鎖定在飛安的層次上，如果這部分能獲得解套，國安層次問題才能有所突破。

事實上，搭乘兩岸班機的多屬台灣旅客，限制中方申請春節加班機，對北京的反制力道薄弱，充其量不過兩家中國籍航空公司的營利略減而已。這固然說明政府基於不升高衝突的基本底線下，能打的牌非常有限，這是無奈，但也希望此舉能提高我方訴求的正當性，引入國際力量來抗衡中國的擴張。

為跨出第一島鏈，中國這一年多來的擴張作為主要針對台灣，更精確地來說，是中國為挑戰美國做為全球霸權地位的敲山震虎之舉。挑台灣一舉數得，既藉此壓制台灣，並看台灣政府所能反應的能量。更重要的，則看美國有無將台海地區視為「核心利益」，到底要為台灣使多少力。