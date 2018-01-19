M503航路 葛萊儀籲國際關切

2018-01-19

中國做法影響全球旅客 對區域安全無益

〔駐美特派員曹郁芬／華府十七日報導〕美國戰略暨國際研究中心中國國力項目主任葛萊儀今天表示，中國在M503航道開新航線，從飛航安全來說，會受到影響的一方應被諮詢，未來若有意外發生，受到影響的是全球旅客，因此國際社會應有更多國家對此表達關切。

華府智庫「全球台灣研究中心（GTI）」今天舉行座談會，討論台灣在美國印太戰略中的角色。葛萊儀表示，若單從法律角度，合法或不合法，律師都可能找得到論點；但從飛航安全來看，中國當然影響到台灣和各國乘客的權益，這在國際民航組織的章程裡也有規範，兩岸民航局原本就有對話的管道，雙方不是不能談。

促北京與台灣對話

她說，國際社會應點名中國的做法對區域安全無益，因為飛機上的乘客可能來自全球各國，其他國家的官員與中國官員會面時，可以指出這是一個「壞的舉動，沒有幫助」，北京應該跟台灣對話，各國應發表更多的公開聲明。

對於台灣可以在印太戰略中扮演的角色，葛萊儀說，首先台灣要保護好自己的安全；其次，在南海問題上支持國際法。但台灣也面臨國內不支持增加國防預算的挑戰，以及中國愈來愈有力量去懲罰與台灣合作的國家。最後，美國為避免刺激中國，仍不願在對台政策上做某些決定，歷任美國政府都要經過試煉，但要採取突破政策，台灣也要考慮成本效益。例如美國軍艦造訪台灣，她個人就認為效益有限，但後果嚴重，台灣需要謹慎考慮。

海軍軍官學校教授余茂春說，台灣的民主轉型很成功，但國民黨的政黨轉型並不成功，所以每到選舉還有嚴重內部分化問題，影響台灣的對外能力。但台灣不應有失敗主義，在歷史上，都有以小搏大或小國玩大戰略成功的例子。

余茂春並主張，美國在東亞從締結雙邊同盟關係走向類似北約的多邊同盟的時機已來臨，因為中國的強大已成為亞洲各國共同的關切。

新美國安全中心資深顧問克羅寧則認為，台灣如果在民主與經濟上失敗，對美國是個重挫，所以美國在安全層面要持續與台灣交流；而台灣在經濟上太依賴中國，需要分散，美國希望台灣是一個成功的故事。