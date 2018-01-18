國台辦稱M503是內部事務 陸委會斥加深兩岸鴻溝

2018-01-18

〔記者鍾麗華、涂鉅旻／綜合報導〕針對中國啟用M503北上及Ｗ三條銜接航路，中國國台辦發言人馬曉光昨天在例行記者會上指出，這是大陸內部事務，不涉及台灣的航路和航點，完全不存在單方面開通的問題，而且「通氣」不意味著開通該航路需要台灣方面的同意。我方陸委會則呼籲陸方應該依二○一五年兩岸協商結論，與我方民航管制單位展開技術性協商，以保障飛安與維護區域和平穩定。

陸委會也回擊說，北京當局應反求諸己，切勿一再無的放矢、恣意指控我「去中國化」、「漸進台獨」，無須憑仗自身發展優勢，採取傲慢態度、無視台灣民意反彈，只會加深兩岸民心鴻溝，損害兩岸人民和諧相處的權益。

陸委會表示，中國大陸持續對台外交打壓、軍事威懾，威脅台海及區域和平穩定，更是造成兩岸對立螺旋上升的根源。陸委會強調，中國大陸應排除「以我為主、以力服人」的對台舊思維，尊重台灣的尊嚴與權利、理性看待我內部改革與施政，更應透過不設前提的溝通對話，為未來互動共同找尋可能性。

馬曉光則表示，之所以造成最近兩岸「武統」聲浪升高，主要的原因還是因為台灣島內日益猖獗的形形色色的「台獨」分裂活動。

遼寧號從台海北返 國軍全程監偵

此外，中國航空母艦遼寧號編隊今年一月四日、五日自台灣海峽中線以西海域南下，結束為期不到兩週的「遠海長訓」任務後，該編隊自原路線北返。我國防部昨表示，遼寧號編隊在前日凌晨進入我國防空識別區西南角，昨日中午脫離，並未自我國東部海域北上，行經宮古海峽「繞台」。

這也是遼寧號連續三年進行「遠海長訓」，皆航經我國周遭海域，對於這次遼寧號編隊接近我周遭海域，國防部表示，國軍全程監偵與應處，該編隊通過台灣海峽期間，並無異常活動。據了解，國軍依照慣例，派出軍艦在重要海域巡弋，空軍戰機也升空因應，遼寧號航艦則未執行艦載機起降等演訓。