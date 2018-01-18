水利會改制 台水盼重新調整水權

2018-01-18

〔記者楊綿傑、黃佩君、吳欣恬／台北報導〕水價是否調整，民眾及產業都相當關注，台灣自來水公司董事長郭俊銘昨表示，今年已經確定不漲水價，明年是否調整要看今年底盈虧狀況。而隨著農田水利會改制，台水自主水權若能提升到六成五，就不用花太多錢去買水，漲水價的可能就會大減。

立院臨時會已三讀通過農田水利會組織通則修正案，水利會將改制為公務機關。

台水昨召開年終記者會，在民眾關心的水價方面，郭俊銘表示，可能會比照北水，採用擴大級距方式，不過明年是否漲價，要看整體盈虧情形，這部分要到十月或十一月再討論。

郭俊銘表示，台水目前自主水權僅三十八％，卻要購買供給一千八百萬人的自來水，「這是水權上很不公平的地方」，希望水利會改制後重新調整水權。郭俊銘說，若台水可分配到六十五％左右，調度就會「非常安全」，漲水價壓力也會小很多，且「拿水權比例交換不漲水價是可能的」。

郭俊銘呼籲趁此機會重新調整水權，希望五年內完成調整，降低台水需外購原水及漲水價的壓力。

根據台水統計，前年向北水買水費達六．○九億元、向水利會購置的原水有三．八億元；而去年向北水買水則有八．五六億元、水利會則是五．二八億元；總體來說去年比前年增加了大約四至五億元的原水費。

此外，對於水利會改制事宜，農委會接下來第二階段將針對「農田水利會改制條例」、「農業部組織法」及「農田水利法」等三項法案進行修法。農委會表示，希望能在二○二○年十月如期將全國十七個農田水利會改制完成。

農委會表示，農田水利會的員工雖經農田水利會考試錄取，但並不屬於國家考試，因此無法以公務人員任用。為兼顧水利會員工權益，公務人員及水利會人員將雙軌並存。現有農田水利會人員繼續適用農田水利會人事管理規則，確保工作權、升遷制度及退休金等。