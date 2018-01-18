逾三千提案 在野磨刀霍霍砍總預算

2018-01-18

〔記者李欣芳／台北報導〕立法院臨時會將處理今年度中央政府總預算案，在野黨磨刀霍霍，目前各在野黨立委針對預算所提的刪減、凍結及決議案等共三千四百零四案。

據透露，行政院逾廿個部會的高層官員最近積極穿梭立院私下拜訪、遊說在野黨立委撤案。

部會遊說撤案

其中，客委會的遊說初步奏效，部分在野立委態度鬆動同意撤案，但國民黨團有意見，將留待朝野協商處理，內政部、警政署及勞動部等不少部會面對立委來勢洶洶的刪減提案，則感到相當棘手。

據悉，行政院與民進黨團已有心理準備，未來總預算案若協商不成，朝野立委將在院會訴諸表決，臨時會最後階段極可能天天表決總預算案，直到總預算完成三讀，臨時會要到月底才會結束。

目前各在野黨所提今年度總預算的刪減、凍結及決議案等共三千四百零四案，內政部就被提案刪減或凍結多達三百卅七案。

另外，時代力量曾就慶富獵雷艦案，質疑財政部、金管會對公股銀行第一金控承辦聯貸案監督不力，提案刪減或凍結金管會、財政部的預算一百零七案以及近百案，也被民進黨團視為棘手的針對性提案。

至於國民黨團預算刪減或凍結提案，主要是不滿勞動部對勞基法「一例一休」的修法及勞動派遣等爭議題，有關勞動部的提案有七十三案，並有國民黨立委提案要求各部會及所屬單位預算統刪五．二％。

行政院長賴清德日前指示各部會要積極與在野黨立委溝通總預算案，近來不少部會，包括客委會副主委楊長鎮等部會官員率國會聯絡人拜會各在野黨立委，遊說在野黨立委撤案。