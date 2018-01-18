陳抗被驅離 時力要砍警署預算

2018-01-18

刪減、凍結等提案達107案 民進黨立委︰公報私仇

〔記者鄭鴻達、邱燕玲、李欣芳、黃敦硯／台北報導〕為抗議「勞基法」再修法，時代力量本月五日曾在總統府前禁食抗議。因不滿警方管制及驅離等作法，時力以考量當前國家財政狀況、撙節預算為由，刪減或凍結警政署預算的提案多達一○七案，其中，點名刪減警政署首長特別費預算十八萬元；民進黨立委則質疑時力此舉是「公報私仇」。

黃國昌曾嗆「讓我們被泡水裡」 就嚴審預算

另據指出，日前時力立委黃國昌在立法院中興大樓辦公室門口，直接對警政署人士說「你們讓我們在總統府前被『泡在水裡』，接下來是總預算審查，我們會嚴審警政署預算！」由於黃國昌辦公室就在電梯前，加上黃說得很大聲，當時人來人往，許多人都聽到了這段談話。對此，黃國昌昨並未回應。

時力黨團總召徐永明表示，黨團都是針對行政怠惰與不法，包含如金管會兆豐案、國防部慶富案、體育署體改、ＮＣＣ反壟斷專法遲不見蹤影及國營事業單位等都是，警政署僅是其中一環，基於立委角色，這些當然都要追究，不應將之簡化為黨團與警政署的問題，這樣的批評只是轉移焦點。

據了解，時力以考量當前國家財政狀況、撙節預算為由，刪減或凍結警政署預算的提案達一○七案，包括提案凍結、減列警政相關單位數額不等的運輸設備費、水電費、通訊費等，但綠營知情人士說，時力是因先前不滿在總統府前為勞基法修惡發動禁食，警政署拆他們的遮雨帳棚，因而提案衝著警政署而來。

時力︰沒有特別針對警政署 不要轉移焦點

時力提案指出，「內政部警政署於一○六年十二月廿四日台北車站東三門、一○七年一月五日至八日總統府前等，面對陳抗活動有違比例原則且罔顧法制及人道立場，諸多作為如逮捕律師、強行拆除遮雨棚架、禁止當事人律見等離譜行徑，已斲傷我國人權法制立國之原則，首長難辭其咎」，因此提案減列警政署首長特別費預算十八萬元。

民進黨立委Kolas Yotaka表示，時力對內政委員會各單位預算案共提一三四案，各黨立委針對警政署共提一六二案，其中時力針對警政署提案即佔一○七案，「此比例很難不讓人聯想是公報私仇」。

Kolas Yotaka說，若真對警政署所提預算有意見，應在委員會審查時就來討論，時力在委員會審查階段時沒提案，如今卻在黨團協商時，針對許多細節「用案海整肅警政署」，相當不成熟。

民進黨立委姚文智也說，若對警政署預算有意見，應於委員會中提出，但若在事件發生後提出減列、凍結案，不是很恰當，難免會被外界誤會提案有針對性。

警政署回應，對於立院相關黨團或委員提案質詢，警政署均會虛心接受指教，並全力向立院說明、爭取預算核發執行，以利維護治安與警政工作推動及任務遂行。