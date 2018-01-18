投票不記名 監院彈劾常惹議

2018-01-18

〔記者林良昇／台北報導〕監察院歷來處理彈劾案，投票過程不透明，外界不瞭解監委贊成、反對原因，過去曾發生過涉關說縱放酒駕嫌犯的前基隆市長張通榮、涉洩密的前檢察總長黃世銘在司法上罪證確鑿，彈劾卻未通過，引發極大爭議。

依監察法規定，監察院認為公務人員有違法或失職情事，可予以彈劾，彈劾案經監委二人以上提議、九位以上監委審查通過後成立，但彈劾成立，最後懲戒仍由司法院公懲會決定。

監院彈劾官員過程中，最具爭議性的是彈劾投票不透明，最多僅能知道票數，不能得知哪位監委同意或者反對，都是監委自由心證，讓外界質疑政治人物可透過關係影響監委投票。

二○一二年九月間，時任基隆市長的張通榮涉嫌關說、縱放酒駕嫌犯，違法事實明確；二○一三年八月間，監委提出彈劾案，第一次審查會，以四票贊成、八票反對未通過。提案監委補強資料後再開審查會，投票結果為六票對六票，未通過彈劾門檻，依照程序，監院無法再進行彈劾。

張通榮彈劾案在監院二度碰壁，引發輿論譁然，甚至時任監察院長王建煊也下重口，怒批「監院關門算了！」

而黃世銘在二○一三年的「九月政爭」中涉及洩密，黃世銘因此辭官，還遭判刑一年三個月定讞；監委曾在二○一三年十二月、二○一四年一月二度提案彈劾黃世銘，卻以五票對五票、六票對六票，二度未彈劾成功，也引發非議，法界痛批有政治力介入。

依監院規定，未通過的彈劾案不得對外洩漏，雖然張通榮案、黃世銘案兩案彈劾未過，受外界矚目，但到底哪位監委投下「贊成」、「反對」？外界迄今仍無法知悉。