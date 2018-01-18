監院審查透明化 立院已有提案

2018-01-18

〔記者彭琬馨、曾韋禎、蘇芳禾／台北報導〕新任監委陳師孟盼能推動監察院的審查過程公開透明，改採記名投票。民進黨立委鄭寶清、時代力量立委徐永明，分別在去年與前年提出「監察院部分條文修正草案」，盼直播彈劾過程、投票改採記名方式，強化監察院的公開與透明。鄭寶清昨受訪時表示，監察院職權類似司法單位，但每次都黑箱作業，決定也不敢負責，既然法官都要記名審判，監委審理案件也不該躲躲藏藏。希望召委排案，讓法案早日通過。

鄭寶清主張直播彈劾過程

鄭寶清去年三月即提出「監察院第十三條條文修正草案」。鄭寶清表示，過去監察院行使彈劾權時，常遭批評是密室作業，例如當年究竟是誰護航黃世銘、郭冠英，均無法得知，彈劾案的審議過程應像立法院的各種會議一樣，公開直播，並於事後公告彈劾案的調查結果。

徐永明促公告彈劾案全文

時代力量立委徐永明則在前年提出「監察法部分條文修正草案」，草案指出，為避免監委利用不記名投票規避責任，應改為記名投票。草案同時明定彈劾案的成立，以投票委員過半數同意成立決定。

徐永明認為，監察院彈劾案攸關人民的重大權益，為避免監委利用不記名投票規避責任，所以應改為記名投票，讓彈劾過程可以公開、透明，獲得人民的信任；事後也應公告彈劾案全文。

民進黨立委羅致政昨受訪時表示，方向上支持監察院更公開透明，但監院彈劾過程直播，在技術上如何處理，才能不影響個人權益與隱私，還需要再討論。

民進黨立委王定宇指出，監察院彈劾公務員，對納稅人來說，就是需要透明告知的重大事件，像當年前基隆市長張通榮關說酒駕案件，監院的彈劾案沒通過，納稅人有權利知道誰投下反對票，「監督別人的同時也要被別人監督」；在不涉及隱私、不介入調查過程的範圍內，支持監委投票應改採記名方式進行。