民進黨南高初選 煙硝味四起

2018-01-18

初選登記明天截止

〔記者楊淳卉、楊金城、蔡文居／綜合報導〕民進黨縣市長黨內初選登記明天（週五）截止，昨有民進黨前副秘書長李俊毅登記台南市長初選，立委管碧玲登記高雄市長初選，宜蘭縣冬山鄉長謝燦輝登記宜蘭縣長初選。台南和高雄已經漸漸聞到火藥味。

陳亭妃稱有假民調

參選台南市長的立委陳亭妃昨特赴黨中央抗議，指控有媒體披露一份黨中央元旦所做的台南市長民調，民調造假，企圖影響選舉。民進黨秘書長洪耀福回應表示，黨中央並未進行台南市民調。

李俊毅則指控前台南市議會議長李全教、南市議員郭秀珠都在黃偉哲陣營任職，「新潮流與黑金聯手」。黃偉哲反駁說，希望李俊毅能拿出具體證據，維護市長候選人的高度。

黃偉哲表示，李全教根本沒在他團隊擔任職務，郭秀珠是無黨籍議員，的確有組後援會支持他。

李全教的友人對此表示，民進黨家務事，怎會扯上李全教？

郭秀珠則說，請李俊毅要拿出證據，不要只會靠抹黑來炒知名度，這樣實在很丟臉。「這樣抹黑我，沒有票的啦！也不會增加民調啦！」李俊毅當年要選台南縣長時，她也動員十部遊覽車挺他。

高雄方面，在立委劉世芳宣布退選高雄市長黨內初選後，趙天麟日前表明「我目前唯一的對手就是陳其邁」，並有媒體指稱，此次初選是陳、趙「兩個男人」戰爭。管碧玲昨對此表示，「用說的如果就是事實，那謊話說一百遍就會變成真話嗎？」

至於趙天麟日前喊話「為了勝選，願與其他人整合資源」，管也認為，公開說要整合，就是吃人家豆腐。「政治人物需要多磨練，天麟也需要多磨練，如果他真的公開這樣講」。

六都議員3.19起初選

民進黨中常會昨也通過「二○一八直轄市議員提名初選選務工作日程」，三月五日至九日開放領表、登記，三月十九日至五月十五日間執行黨內初選民調，五月卅日中執會公告直轄市議員提名名單。