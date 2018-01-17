九合一選舉 11月24日投開票

〔記者鄭鴻達、彭琬馨／台北報導〕中選會昨召開委員會議，討論二○一八年九合一選舉投、開票日期，決議於今年十一月二十四日投、開票。今年九合一選舉包含直轄市長、縣（市）長、直轄市議員、縣（市）議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、村里長、直轄市原住民區長及區民代表選舉。
中選會指出，九合一選舉將於八月十六日發布選舉公告，八月二十三日公告候選人登記日期等事項，十月十六日前審定候選人名單，十月十九日候選人抽籤決定號次，十一月八日則公告直轄市長候選人名單，並於十一月二十四日投、開票。
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〔記者鄭鴻達、彭琬馨／台北報導〕中選會昨召開委員會議，討論二○一八年九合一選舉投、開票日期，決議於今年十一月二十四日投、開票。今年九合一選舉包含直轄市長、縣（市）長、直轄市議員、縣（市）議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、村里長、直轄市原住民區長及區民代表選舉。
中選會指出，九合一選舉將於八月十六日發布選舉公告，八月二十三日公告候選人登記日期等事項，十月十六日前審定候選人名單，十月十九日候選人抽籤決定號次，十一月八日則公告直轄市長候選人名單，並於十一月二十四日投、開票。
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