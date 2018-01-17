民進黨四縣市初選 再添4人登記

2018-01-17

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨四縣市首長黨內初選於十五至十九日開放登記，昨繼續有立委林岱樺、趙天麟登記高雄市長黨內初選，農委會前副主委翁章梁登記嘉義縣長黨內初選，台南市前副市長顏純左登記台南市長黨內初選。

民進黨中央已成立初選協調小組，處理後續候選人協調工作，並召開政見會的協調會。據轉述，趙天麟上週於中執會上，建議黨內政見會可用「辯論」方式舉辦，然而因黨內在台南市、高雄市廝殺激烈，選對會召集人林錫耀擔憂，辯論形式雖很有看頭，若再採辯論，「對黨不好」。

根據民進黨規劃，初選協調小組將處理候選人協調工作，一月二十二、二十三日將召開政見會的協調會；一月二十四日召開中執會，審查候選人資格，同意協調退選名單，另同意同額競選之縣市停辦民意調查。一月三十一日中常會，同意協調退選名單及同額競選之縣市停辦民意調查。二月一日至十一日辦理政見會。

趙天麟被問到是否有「菊趙結盟」時表示，他當然希望爭取高雄市長陳菊團隊的支持者，與未來可能跟其他立委合作，但他不會以派系整合做為初選前的基調，而是期待政見成為主基調。林岱樺也說，高雄市長的初選，不該陷入派系角力、拔樁廝殺、財團掛勾，都無益於高雄市民。

翁章梁昨偕妻北上登記，對於民進黨嘉義縣選戰被視為現任縣長張花冠與立委陳明文的「代理人之爭」，翁章梁表示，焦點應回到候選人身上，過去之爭都會變成選舉花絮。