慰勞緝毒最前線 賴揆登宜蘭艦

2018-01-17

〔記者曾健銘／新北報導〕為有效降低毒品犯罪，行政院日前推出「新世代反毒策略」，行政院院長賴清德昨早也前往緝毒機關第五站──台北港海巡基地，視察、慰勞堪稱「緝毒最前線」的海巡人員，不僅體驗高科技偵辦儀器，還登上海巡署最大噸位的「宜蘭艦」觀看緝捕毒品走私實兵演練，巡視後並允諾全力支持添購新型緝毒設備。

海巡基地昨秀出現今緝毒使用的高科技工具，包括「機動雷達車」、「ＵＡＶ（無人飛行載具）」，以及搭載「Ｍ化偵查網路行動電話定位系統」、要價不菲的「Ｍ化車」等，隊員仔細講解，讓賴清德聽得頻頻點頭。賴隨後登上停靠岸邊的「宜蘭艦」，視導海巡署每季常態性的「登檢緝毒訓練」，只見海巡人員演示緝毒過程，包括登船查緝、跳海逮人等，場面逼真。

賴清德受訪時表示，今年迄今，海巡署已查獲近一百五十公斤的毒品，換算下來，約是逾百萬顆的「一粒眠」，成效頗豐；但毒品查緝數量持續增加，顯示正義公權力仍無法壓制販毒的惡勢力，希望「巡、檢、警、調、憲兵、海關」等六大守護神能互相合作，持續配合緝毒，達到「拒毒於海外、截毒於關口、查緝於境內」的目標。

賴揆也說，我國海域巡守範圍廣，不管是不是假日、天氣好不好，海巡人員都須堅守崗位，非常辛苦，行政院將核准給予盡忠職守的同仁最適當之獎勵，激勵士氣。