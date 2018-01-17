中國異議人士滯台4年 赴美尋求庇護

2018-01-17

〔記者呂伊萱、王冠仁／台北報導〕中國異議人士王睿（又名王中義）在台滯留近四年，近日成功赴美尋求政治庇護，為外交部、移民署與美國在台協會（ＡＩＴ）等密切合作。外交部北美司長陳立國昨證實此案，並表示扮演從旁協助角色；移民署與ＡＩＴ低調無回應。

據悉，王睿成功赴美是外交部、移民署與ＡＩＴ等單位協調合作之成果，尤其移民署長楊家駿更是全程掌握，並在簽證、通關等入出境程序上給予「大力相助」，過程中甚至還曾發布新聞稿做為「煙霧彈」，順利掩護王赴美。

王睿以團體旅遊名義來台 途中脫團

檢警指出，二○一四年八月，王睿以團體旅遊名義來台，途中脫團滯台；隔年六月，其女友楊羅旖旎也以自由行名義來台會合。二○一五年八月，中國民運人士陸寧、石堅、蘇黔龍駕駛「霧隱號」小型遊艇，由中國山東煙台出海，預計在台灣福隆海水浴場接應王、楊，但還沒接到人，就因颱風而漂流到桃園大園南沙崙海灘擱淺；後來王、楊接到求救電話前往會合，並找當地漁民求助，全案才曝光。

後除王睿外，其餘人士遭遣返，近期則傳出，歷經台美政府秘密運作四年，王睿已於本月十二日成功抵達美國。惟移民署在去年一月發布新聞稿時，只提到陸、石、蘇三人違反「入出國及移民法」，服刑完畢後依「金門協議」押解回中國，對於王的下落卻完全沒有著墨；據指出，外交部等單位當時就已與相關單位著手研究助王赴美一事。