中投內部簡報 中視市值10多億

2018-01-17

檢方掌握電磁紀錄 金額遠高於榮麗買價 足證遭賤賣

〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署偵辦中視交易案，除掌握時任國民黨主席馬英九涉主導交易的關鍵錄音，另從中投公司的電磁紀錄中，找到一份以ＰＰＴ格式儲存的簡報。據悉，該簡報的內容是中投與榮麗公司進行仲裁案時，中投內部替中視資產所做的鑑價報告，裡頭提及中視市值達十多億元，遠高於榮麗的八．九億元買價，足以證明中視遭到賤賣，目前已被檢方列入證據清單中。

中投與榮麗仲裁檔 存在公務電腦

二○○五年十二月二十四日，國民黨趕在廣播電視法規定黨政軍退出媒體的最後期限，以四十億元價金包裹出售三中給榮麗；但交易後不到一個月，中時集團前董事長余建新就向馬英九透露只想買中視，雙方人馬就此密集開會，最後在馬英九表態「不要破局」後，雙方於二○○六年四月簽訂增補契約協議，讓余單獨買下中視。

據了解，雙方在該份協議中約定，國民黨華夏公司所持有的資產中，除了中視外，包括中影及中廣在內，均應於二○○六年底前由信託人完成處分，違者視為中投的責任；由於中廣屬於媒體特許行業，過戶須經ＮＣＣ核准，因此其交易案直到二○○七年六月才獲ＮＣＣ核准。

因雙方履約延遲半年多，致華夏公司衍生出上億元稅捐債務，對於債務該由誰負擔，中投及榮麗各執一詞，後來只好交付仲裁；依北檢從中投扣得的電磁紀錄，中投在仲裁案中曾提出答辯，並將答辯內容以ＰＰＴ簡報檔案的格式儲存在公務電腦中，簡報內提及，中投內部曾就中視市值進行鑑價，得出資產至少有十多億元的結論。

檢方昨再傳張哲琛及汪海清

針對中視資產鑑價等疑點，檢方曾多次傳訊中投前董事長張哲琛、前總經理汪海清，以及直接向汪海清負責的財務主管、中投協理黃士庭等人；本月十一日下午，黃士庭再赴北檢作證，張哲琛及汪海清則於昨日再次被傳喚出庭，訊後均獲請回。