監院提黨產條例釋憲 新科監委不認同

2018-01-17

〔記者彭琬馨／台北報導〕蔡英文總統補提名的十一名監委昨全數獲立法院同意通過，對於監察院先前提出「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」釋憲案，指立法院通過的條例有違憲之虞；新任監委張武修昨表示，監察院權力來自立法院，監委人事案須經過立法院同意才能執行，立法院代表民意，監察院卻提出立法院的問題，此舉「值得商榷」。

張武修說，監委沒有直接民意，在憲法未修改前，監委去反對立法院的法案、駁斥立法院意見，好比「小孩子駁斥父母」，有矛盾之處。張武修強調，監察權是要彌補立法權的不足之處，「大家分工合作，不是要對抗」。

張武修︰監委沒直接民意 勿搞對抗

新任監委田秋堇表示，立法院有其運作規則，遵照程序正義制定出的法律結果，是社會民意的展現，監察權應該是針對行政權進行糾正、對公務員糾舉彈劾，「比較不會對立法院運作提出看法」。

對於有現任監委兼任公立學校校長遴選委員一職，引發「球員兼裁判」的疑慮，田秋堇指出，監委職責是要監督整個行政體系，「最好自己本身不要參與比較好」。

新任監委楊芳玲昨受訪也認為不宜，並表示在就任監委後，就會辭去其他職務；她強調，雖然法律上並非完全不能兼職，但她希望自己能「專心做一件事」，因此未來也不會兼職。